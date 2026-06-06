El luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov se reconcilia con su esposa

El proceso de divorcio iniciado entre el luchador de la UFC Shavkat Rakhmonov y su esposa Guloyim ha sido detenido tras un acuerdo mutuo entre las partes. Así lo anunció el abogado Meirman Shekeyev.

Según el experto legal que asesoró al deportista en este asunto, la pareja no está oficialmente divorciada en la actualidad. Además, las solicitudes presentadas anteriormente ante el tribunal han sido retiradas.

«Espero que resuelvan todos sus problemas. Recientemente, Shavkat se convirtió en padre de una hija. Una hija es una persona especialmente valiosa para un hombre. Por lo tanto, no se deben sacar conclusiones precipitadas en tales situaciones. Desde el punto de vista legal, siguen siendo considerados una familia. Solicitaron el divorcio por primera vez, pero luego se reconciliaron y retiraron sus solicitudes. La situación permanece así por ahora», dijo en una entrevista.

Como referencia, Guloyim llamó la atención del público después de un accidente de tráfico en la carretera Almaty–Ekaterimburgo en el verano de 2025. Como resultado de esa tragedia, su hermana y una amiga cercana fallecieron.

A finales de marzo de 2026, el tribunal declaró a Guloyim culpable en este incidente y la condenó a cinco años de prisión.