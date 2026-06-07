Conflicto en la selección francesa: Kylian Mbappe y Rayan Cherki descontentos

Los delanteros estrella de la selección francesa, Kylian Mbappe y Rayan Cherki, están muy descontentos con una decisión tomada por la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Según L'Equipe, los jugadores están enfadados porque sus derechos de imagen fueron cedidos al operador de apuestas Betclic con fines publicitarios. Goal.com informa .

Esta situación ha tensado considerablemente el ambiente dentro del equipo. Según los informes, ambos jugadores no querían que sus imágenes se utilizaran en la campaña de la casa de apuestas. Los anuncios también contaron con la participación de jugadores como Desire Doue, Michael Olise y Ousmane Dembele.

Las fotos se tomaron durante la concentración tradicional de la selección en Clairefontaine, pero no se informó claramente a los jugadores sobre el uso exacto de este material. Kylian Mbappe y Rayan Cherki no protestan contra la empresa de apuestas, sino contra la federación por no haberles advertido.

Actualmente, los jugadores exigen explicaciones a la federación y el cese de la campaña publicitaria. Sin embargo, este asunto podría no resolverse antes del final de la Copa del Mundo. Recordemos que la selección francesa comenzará su fase de grupos el 16 de junio contra Senegal, seguida de partidos contra Irak y Noruega.