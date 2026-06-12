El club Kairat ficha a un famoso delantero español

El mercado de fichajes en el fútbol kazajo está lleno de acontecimientos interesantes. El famoso club de Almaty, Kairat, ha anunciado oficialmente el fichaje de Marc Gual, un delantero centro español que se ha hecho un nombre en los campos europeos, con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Según un comunicado oficial del servicio de prensa del club, el acuerdo entre el talentoso jugador y el equipo es válido hasta finales de 2027. es válido.

Puede encontrar información detallada sobre las características físicas y los datos antropométricos del nuevo delantero a continuación:

Edad: 30 años

Posición: Delantero centro

Altura: 184 cm

Peso: 73 kg

Desde la academia del Barcelona hasta el Real Madrid Castilla

Marc Gual nació en Badalona, Cataluña. Recibió sus primeras lecciones de fútbol en las academias juveniles de clubes de renombre como Badalona, Barcelona y Espanyol. Durante su carrera en el fútbol de élite, adquirió una gran experiencia jugando para varios equipos españoles conocidos, como el Sevilla Atlético, Zaragoza, Girona, Real Madrid Castilla y Alcorcón.

Puede ver la productiva carrera de Marc Gual en Europa y sus principales logros en la tabla analítica a continuación:

Clubes extranjeros donde jugó el jugador Principales logros en competiciones Registro de rendimiento Distinciones personales Jagiellonia (Polonia) Campeonato de Polonia Máximo goleador de la temporada 2022/23 Mejor delantero de la Ekstraklasa Legia Varsovia (Polonia) Ganador de la Copa y Supercopa de Polonia 19 goles en todas las competiciones 7 goles en la Conference League Rio Ave (Portugal) Participante en la primera división portuguesa Jugador titular Experiencia de alto nivel

Trayectoria triunfal en Polonia y experiencia portuguesa

Las páginas más brillantes de la carrera de Marc Gual están vinculadas al campeonato polaco. En la primavera de 2022, se unió al Jagiellonia y demostró su valía en poco tiempo. En la temporada 2022/23, se convirtió en el máximo goleador de la liga y fue nombrado mejor delantero de la Ekstraklasa.

Después, se convirtió en miembro del famoso club de Varsovia, el Legia, y ganó la Copa y la Supercopa del país con el equipo. Para la temporada 2024/25, Marc se convirtió en un verdadero líder del Legia, marcando 19 goles, 7 de ellos en la prestigiosa UEFA Conference League.

Dato interesante para los aficionados: Antes de fichar por el Kairat, el experimentado delantero defendía los colores del equipo de primera división portuguesa, Rio Ave. También disputó 3 partidos oficiales con la selección española sub-21.

El Kairat, que anunció este fichaje en su página oficial de Instagram, aspira a grandes victorias en los escenarios nacional e internacional gracias a los goles de su nuevo delantero.

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