El club Kairat ficha a un famoso delantero español

·28·Deportes
El club Kairat ficha a un famoso delantero español

El mercado de fichajes en el fútbol kazajo está lleno de acontecimientos interesantes. El famoso club de Almaty, Kairat, ha anunciado oficialmente el fichaje de Marc Gual, un delantero centro español que se ha hecho un nombre en los campos europeos, con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Según un comunicado oficial del servicio de prensa del club, el acuerdo entre el talentoso jugador y el equipo es válido hasta finales de 2027. es válido.

Puede encontrar información detallada sobre las características físicas y los datos antropométricos del nuevo delantero a continuación:

  • Edad: 30 años

  • Posición: Delantero centro

  • Altura: 184 cm

  • Peso: 73 kg

Desde la academia del Barcelona hasta el Real Madrid Castilla

Marc Gual nació en Badalona, Cataluña. Recibió sus primeras lecciones de fútbol en las academias juveniles de clubes de renombre como Badalona, Barcelona y Espanyol. Durante su carrera en el fútbol de élite, adquirió una gran experiencia jugando para varios equipos españoles conocidos, como el Sevilla Atlético, Zaragoza, Girona, Real Madrid Castilla y Alcorcón.

Puede ver la productiva carrera de Marc Gual en Europa y sus principales logros en la tabla analítica a continuación:

Clubes extranjeros donde jugó el jugador

Principales logros en competiciones

Registro de rendimiento

Distinciones personales

Jagiellonia (Polonia)

Campeonato de Polonia

Máximo goleador de la temporada 2022/23

Mejor delantero de la Ekstraklasa

Legia Varsovia (Polonia)

Ganador de la Copa y Supercopa de Polonia

19 goles en todas las competiciones

7 goles en la Conference League

Rio Ave (Portugal)

Participante en la primera división portuguesa

Jugador titular

Experiencia de alto nivel

Trayectoria triunfal en Polonia y experiencia portuguesa

Las páginas más brillantes de la carrera de Marc Gual están vinculadas al campeonato polaco. En la primavera de 2022, se unió al Jagiellonia y demostró su valía en poco tiempo. En la temporada 2022/23, se convirtió en el máximo goleador de la liga y fue nombrado mejor delantero de la Ekstraklasa.

Después, se convirtió en miembro del famoso club de Varsovia, el Legia, y ganó la Copa y la Supercopa del país con el equipo. Para la temporada 2024/25, Marc se convirtió en un verdadero líder del Legia, marcando 19 goles, 7 de ellos en la prestigiosa UEFA Conference League.

Dato interesante para los aficionados: Antes de fichar por el Kairat, el experimentado delantero defendía los colores del equipo de primera división portuguesa, Rio Ave. También disputó 3 partidos oficiales con la selección española sub-21.

El Kairat, que anunció este fichaje en su página oficial de Instagram, aspira a grandes victorias en los escenarios nacional e internacional gracias a los goles de su nuevo delantero.

¡Siga con nosotros en las páginas de Zamin los fichajes más sensacionales en Europa y Asia, los secretos de los clubes y las noticias más candentes del mundo del deporte!

KairatMarc GualAlmatyEspañaBarcelona
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Akmal Mozgovoy: “Todos esperamos con ansias la Copa del Mundo”Akmal Mozgovoy: “Todos esperamos con ansias la Copa del Mundo”Hoy, 17:37El Papa León XIV se convierte en socio de honor del Real MadridEl Papa León XIV se convierte en socio de honor del Real MadridHoy, 17:25Robbie Fowler preocupado por el futuro de Alexander Isak en el LiverpoolRobbie Fowler preocupado por el futuro de Alexander Isak en el LiverpoolHoy, 17:19Brasil espera la salvación de Vinicius Junior: Desafíos antes del Mundial 2026Brasil espera la salvación de Vinicius Junior: Desafíos antes del Mundial 2026Hoy, 16:33Las mayores estrellas de la historia de la Copa del Mundo: Pelé lidera, Messi terceroLas mayores estrellas de la historia de la Copa del Mundo: Pelé lidera, Messi terceroHoy, 16:23Chris Waddle: Harry Kane debería tener libertad de movimiento en InglaterraChris Waddle: Harry Kane debería tener libertad de movimiento en InglaterraHoy, 16:12
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán