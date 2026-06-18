El encuentro histórico entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia (1:3), disputado en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, captó la atención de los medios internacionales no solo por los goles, sino también por los eventos inesperados e intensos en el campo. En particular, uno de los medios deportivos más prestigiosos del mundo, « Mundo Deportivo », publicó un artículo especial sobre una situación sorprendente y sensacional protagonizada por el defensa de nuestra selección, Abduqodir Husanov, en el minuto 34 del encuentro.

En este choque, celebrado en el legendario y majestuoso estadio Azteca de la Ciudad de México, nuestro joven defensa libró una verdadera «batalla» contra la estrella más peligrosa del rival.

A través de la siguiente infografía analítica, puede conocer en detalle el momento más intenso del partido, los hitos históricos y el calendario de los próximos encuentros del grupo K:

Minuto del partido y lugar del suceso Detalles del choque y decisión arbitral Hitos históricos de la selección de Uzbekistán • Minuto 34

• Ciudad de México, estadio Azteca • Husanov realizó una entrada agresiva contra Luis Díaz.

• Por la inercia, también derribó al operador de televisión que estaba fuera del campo.

• El árbitro principal, Anthony Taylor, mostró tarjeta amarilla. • Autor del primer gol oficial: Abbosbek Fayzullayev

• Primer jugador amonestado: Abduqodir Husanov

• 23 de junio: Portugal — Uzbekistán (Houston)

• 28 de junio: RD Congo — Uzbekistán

Entrada brutal contra Luis Díaz y operador de televisión derribado

Cuando la primera parte del partido llegaba a su punto más intenso, Luis Díaz, estrella de la selección de Colombia y del club Bayern, intentó avanzar a gran velocidad por la banda. En ese momento, nuestro representante Abduqodir Husanov utilizó una entrada violenta contra el rival, en su estilo tradicional e intransigente.

«El defensa uzbeko golpeó la pierna del rival, derribándolo en el campo. Sin embargo, debido a la alta velocidad y la fuerza de inercia, Husanov no pudo detenerse y se deslizó fuera del terreno de juego. Como resultado, derribó violentamente al operador de televisión que captaba las imágenes en vivo», escribe la publicación extranjera.

Debido a este emocionante incidente, el juego se detuvo brevemente. El operador caído recibió asistencia médica inmediata de los médicos al borde del campo. El árbitro principal, el experimentado inglés Anthony Taylor, sancionó a Husanov con una tarjeta amarilla por esta rudeza contra Luis Díaz.

Historia dentro de la derrota: los hitos de Abbosbek y Abduqodir

Aunque este intenso duelo terminó 3:1 a favor de Colombia, este partido quedó grabado con letras de oro en las crónicas del fútbol uzbeko. Esto se debe a que este encuentro fue el primer partido oficial para Uzbekistán en la fase final de una Copa del Mundo.

En este encuentro histórico, el talentoso centrocampista de nuestra selección, Abbosbek Fayzullayev, anotó un gol preciso, escribiendo su nombre para siempre en la historia como el autor del primer gol de nuestro país en la fase final de una Copa del Mundo. Su amigo y compañero, Abduqodir Husanov, entró en las estadísticas como el primer futbolista uzbeko en recibir una amonestación (tarjeta amarilla) en este torneo global.

Próxima parada: ¡batalla contra Portugal en Houston!

A pesar del infortunio en la primera jornada, los pupilos de Fabio Cannavaro se preparan seriamente para los importantes partidos que tienen por delante. Nuestros representantes disputarán la segunda jornada de la fase de grupos el 23 de junio contra un gigante mundial: la selección de Portugal. Este choque, con la participación de estrellas mundiales, tendrá lugar en el majestuoso estadio de Houston, Estados Unidos.

Nuestros representantes disputarán su último y decisivo partido del grupo K el 28 de junio contra el fuerte representante africano, la selección de la República Democrática del Congo, para finalizar la fase de grupos.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: Estas acciones valientes e intensas de nuestro joven defensa Abduqodir Husanov demuestran que nuestros representantes no son simples espectadores en la Copa del Mundo, sino que están dispuestos a luchar por cada centímetro de terreno. La primera emoción ha quedado atrás, y el gol histórico de Abbosbek seguramente dará una ventaja psicológica a nuestro equipo. Confiamos en que nuestros muchachos den todo en el partido de Houston y regalen la alegría de la victoria a millones de compatriotas. ¡La lucha continúa, muchachos!

¡Sigue siempre con nosotros en las páginas de Zamin los eventos más candentes y exclusivos de la Copa del Mundo, así como las últimas noticias del campamento de los jugadores de nuestra selección!