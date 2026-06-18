El gigante tecnológico alemán Bosch ha aceptado pagar una multa de 36 millones de dólares por violar las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos contra Huawei. Esta decisión confirma una vez más que las sanciones aplicadas por la administración estadounidense contra las empresas tecnológicas chinas afectan no solo a los socios internos, sino también a los internacionales. Así lo informa Ixbt.com.

Según la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y el Departamento de Justicia de EE. UU., Bosch suministró productos y software por un valor superior a 72 millones de dólares a Huawei entre 2020 y 2024. Según Tom’s Hardware, se trata de sensores MEMS ampliamente utilizados en la industria automotriz y soluciones digitales especializadas.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, dado que estos productos fueron creados basándose en tecnologías, software o propiedad intelectual desarrollados en EE. UU., se requería una licencia de exportación especial para venderlos a empresas en la «lista negra», como Huawei. Estas reglas se aplican no solo a las empresas en EE. UU., sino también a todas sus filiales en el extranjero.

Errores y cooperación

La dirección de Bosch afirmó que estas infracciones no fueron intencionadas, sino que fueron el resultado de la negligencia de divisiones fuera de EE. UU. No obstante, la empresa admitió su culpa y cooperó activamente con el gobierno estadounidense durante la investigación. Gracias a este factor, el Departamento de Justicia de EE. UU. decidió no iniciar un proceso penal contra el consorcio alemán.

Para determinar el monto de la multa, se tuvo en cuenta que Bosch informó a las autoridades sobre estos errores y prometió reforzar su control interno. Además de la multa total de 36 millones de dólares, la empresa aceptó renunciar a los beneficios netos obtenidos de los acuerdos con Huawei. Inicialmente, este beneficio se estimó en 11,5 millones de dólares, pero finalmente, tras algunos ajustes, Bosch pagará 3,6 millones de dólares.

Los funcionarios estadounidenses destacaron que Bosch tuvo varias oportunidades para asegurar el cumplimiento de los requisitos de control de exportaciones, pero que las deficiencias en el sistema de auditoría interna lo impidieron. El gigante alemán ha declarado que reformará profundamente sus mecanismos internos de control de restricciones comerciales internacionales para evitar que esto se repita.

Este caso es una señal importante para los países integrados en el mercado tecnológico global, como Uzbekistán. Muchos componentes en la industria automotriz moderna y la electrónica dependen de tecnologías de EE. UU., lo que exige que los fabricantes y proveedores locales sean extremadamente cautelosos con el régimen de sanciones internacionales.