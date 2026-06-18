Spotify lanza un sistema de reserva de entradas para los verdaderos fans

·5·Tecnología
Spotify lanza un sistema de reserva de entradas para los verdaderos fans

Spotify, considerada la plataforma de streaming musical más grande del mundo, ha presentado una nueva oportunidad para sus usuarios más leales. El nuevo sistema, llamado «Reserved by Spotify», identifica a los fans más apasionados de los artistas y les permite reservar entradas para conciertos antes de que comience la venta general. Este paso es parte fundamental de la estrategia de la plataforma para trabajar con los «superfans». Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La nueva función estará disponible inicialmente para suscriptores Premium mayores de 18 años en EE. UU. El cantante Role Model fue seleccionado como el primer socio del proyecto. Los fans interesados en sus giras empezarán a recibir notificaciones sobre las entradas reservadas para ellos a partir del 23 de junio. Spotify destacó que no cobrará ninguna comisión adicional por estas transacciones.

Lucha contra la reventa de entradas

El objetivo principal de este sistema es combatir la reventa y los bots, que son el problema principal del mercado de entradas. Actualmente, cuando salen a la venta las entradas de artistas populares, son compradas en segundos mediante programas automatizados y luego revendidas a precios mucho más altos. Spotify busca entregar las entradas a personas reales que escuchan regularmente al artista, no a los bots.

Según ixbt.com, el sistema analiza minuciosamente la actividad del usuario al ofrecer entradas. No solo se tiene en cuenta el número de reproducciones, sino también los compartidos y otras acciones interactivas. Lo más importante es que el sistema no permite falsificar estadísticas mediante AI o bots. Simplemente dejar la música sonando de fondo no será suficiente para obtener el estatus de «superfan».

Geolocalización y condiciones de uso

El sistema Reserved también considera la ubicación del usuario. Las entradas se ofrecen solo a los fans que se encuentren cerca de la zona donde se llevará a cabo el concierto. Si el usuario cumple con todos los requisitos, aparecerá una oferta especial en la página principal de su aplicación Spotify, donde podrá consultar las fechas y configurar un recordatorio para la compra.

Por ahora, el proyecto solo aplica para conciertos en recintos de Live Nation y ventas realizadas a través de la plataforma Ticketmaster. En el futuro, la empresa planea expandirse a salas de conciertos más pequeñas y mercados internacionales, incluyendo las regiones de Europa y Asia. Esto podría facilitar la obtención de entradas para conciertos de estrellas internacionales para los usuarios de Spotify en Uzbekistán.

Cabe señalar que el número de «superfans» no siempre coincide con la capacidad del recinto. Por lo tanto, incluso los oyentes más activos no tienen la entrada garantizada, aunque mantienen la prioridad de compra durante 24 horas antes de la cola general. Esto también beneficia a Spotify, ya que incentiva a los usuarios a mantener su suscripción de pago y pasar más tiempo en la aplicación.

SpotifyMúsicaTecnologíaConciertoPremium
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

China se convierte en el líder mundial absoluto en energía eólica marinaChina se convierte en el líder mundial absoluto en energía eólica marinaHoy, 13:59China cultiva arroz en el espacio: un paso clave para las misiones a la Luna y MarteChina cultiva arroz en el espacio: un paso clave para las misiones a la Luna y MarteHoy, 13:55Adobe integra su asistente AI en Premiere, Illustrator e InDesignAdobe integra su asistente AI en Premiere, Illustrator e InDesignHoy, 13:30Rusia finaliza las pruebas para su primera línea ferroviaria de alta velocidadRusia finaliza las pruebas para su primera línea ferroviaria de alta velocidadHoy, 13:26El nuevo avión de entrenamiento ruso UTS-800 se prepara para su primer vueloEl nuevo avión de entrenamiento ruso UTS-800 se prepara para su primer vueloHoy, 13:22Honor presenta el Honor 600 Smart con una batería récordHonor presenta el Honor 600 Smart con una batería récordHoy, 12:58
AnunciosColaboración
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Pro presentado en China: cámara de 200 MP y batería de 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition: Con cámara de 200 MP y batería de 8600 mAh
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Colores del iPhone 18 Pro revelados: el Dark Cherry se convierte en la tendencia principal
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Comienza una fuerte tormenta magnética en la Tierra
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado
Batería de 8000 mAh y cámara Leica de 200 MP: Xiaomi 17 Max lanzado