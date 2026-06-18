Spotify lanza un sistema de reserva de entradas para los verdaderos fans

Spotify, considerada la plataforma de streaming musical más grande del mundo, ha presentado una nueva oportunidad para sus usuarios más leales. El nuevo sistema, llamado «Reserved by Spotify», identifica a los fans más apasionados de los artistas y les permite reservar entradas para conciertos antes de que comience la venta general. Este paso es parte fundamental de la estrategia de la plataforma para trabajar con los «superfans». Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La nueva función estará disponible inicialmente para suscriptores Premium mayores de 18 años en EE. UU. El cantante Role Model fue seleccionado como el primer socio del proyecto. Los fans interesados en sus giras empezarán a recibir notificaciones sobre las entradas reservadas para ellos a partir del 23 de junio. Spotify destacó que no cobrará ninguna comisión adicional por estas transacciones.

Lucha contra la reventa de entradas

El objetivo principal de este sistema es combatir la reventa y los bots, que son el problema principal del mercado de entradas. Actualmente, cuando salen a la venta las entradas de artistas populares, son compradas en segundos mediante programas automatizados y luego revendidas a precios mucho más altos. Spotify busca entregar las entradas a personas reales que escuchan regularmente al artista, no a los bots.

Según ixbt.com, el sistema analiza minuciosamente la actividad del usuario al ofrecer entradas. No solo se tiene en cuenta el número de reproducciones, sino también los compartidos y otras acciones interactivas. Lo más importante es que el sistema no permite falsificar estadísticas mediante AI o bots. Simplemente dejar la música sonando de fondo no será suficiente para obtener el estatus de «superfan».

Geolocalización y condiciones de uso

El sistema Reserved también considera la ubicación del usuario. Las entradas se ofrecen solo a los fans que se encuentren cerca de la zona donde se llevará a cabo el concierto. Si el usuario cumple con todos los requisitos, aparecerá una oferta especial en la página principal de su aplicación Spotify, donde podrá consultar las fechas y configurar un recordatorio para la compra.

Por ahora, el proyecto solo aplica para conciertos en recintos de Live Nation y ventas realizadas a través de la plataforma Ticketmaster. En el futuro, la empresa planea expandirse a salas de conciertos más pequeñas y mercados internacionales, incluyendo las regiones de Europa y Asia. Esto podría facilitar la obtención de entradas para conciertos de estrellas internacionales para los usuarios de Spotify en Uzbekistán.

Cabe señalar que el número de «superfans» no siempre coincide con la capacidad del recinto. Por lo tanto, incluso los oyentes más activos no tienen la entrada garantizada, aunque mantienen la prioridad de compra durante 24 horas antes de la cola general. Esto también beneficia a Spotify, ya que incentiva a los usuarios a mantener su suscripción de pago y pasar más tiempo en la aplicación.