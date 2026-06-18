Barcelona y Chelsea se disputan a Andrea Cambiaso: Araujo propuesto como moneda de cambio

A medida que se acerca el próximo mercado de fichajes europeo, la competencia entre los grandes clubes se intensifica. En particular, el defensa de la Juventus, Andrea Cambiaso, se ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado. Según La Gazzetta dello Sport, el Barcelona y el Chelsea han iniciado una lucha seria para fichar al lateral izquierdo de 26 años. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La directiva del Barcelona ha dado un giro inesperado para concretar este traspaso. Los catalanes han propuesto a Ronald Araujo, uno de sus defensores principales, como parte de un intercambio al club de Turín. El uruguayo de 27 años ha estado en el radar de los scouts de la Juventus desde hace tiempo. Para el Barcelona de Hansi Flick, Andrea Cambiaso es visto como una solución técnicamente perfecta para la banda izquierda.

Xabi Alonso y la estrategia del Chelsea

Aunque el Barcelona propone un intercambio, el Chelsea podría tener la ventaja financiera en esta carrera. Según Goal.com, el club londinense ha recaudado recientemente 60 millones de euros por el traspaso de Marc Cucurella al Real Madrid y está dispuesto a gastar esos fondos específicamente en el defensa italiano.

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, es un gran admirador del juego de Andrea Cambiaso. Según el técnico, el jugador encaja perfectamente en el sistema táctico de Stamford Bridge, especialmente en la función de lateral que se desplaza al centro para organizar el juego. Estos aspectos lo han convertido en uno de los defensores más versátiles del fútbol moderno.

El «jugador 3D» y sus estadísticas

Al hablar de Andrea Cambiaso, el seleccionador de Italia, Luciano Spalletti, elogió su visión de juego y nivel táctico, calificándolo como un «jugador 3D». Su capacidad para jugar con la misma fiabilidad tanto en la banda izquierda como en la derecha ofrece opciones adicionales para los clubes grandes.

Durante la temporada pasada, Andrea Cambiaso disputó 47 partidos con la Juventus en todas las competiciones, anotando 3 goles y dando 5 asistencias. Actualmente, circulan noticias de que el Manchester City también está interesado en sus servicios, lo que podría elevar aún más su precio de mercado.

Actualmente, las negociaciones entre el Barcelona y el Chelsea continúan. Si los catalanes deciden dejar marchar a un defensa experimentado como Ronald Araujo, la oferta será sin duda atractiva para el club turines. Sin embargo, el proyecto de Xabi Alonso y la oferta económica del club londinense podrían cambiar el destino del traspaso.