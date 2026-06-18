Igor Sergeyev se pronuncia tras la derrota ante Colombia

Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 en los campos de América del Norte captan la atención de millones de nuestros compatriotas. En la 1ª jornada del grupo K, la selección nacional de Uzbekistán se enfrentó a Colombia, un fuerte representante de América del Sur, y cayó por 1-3.

Aunque la suerte no estuvo del lado de nuestros representantes en este debut histórico, nuestros jugadores opusieron una resistencia digna hasta el final. Tras el encuentro, el experimentado delantero de la selección, Igor Sergeyev, expresó sus impresiones sobre el partido y las oportunidades perdidas.

A través de la siguiente tabla deportiva analítica, puede conocer detalladamente las opiniones de nuestro experimentado delantero y la situación oficial tras la 1ª jornada del grupo K:

Jugador y tiempo de juego Opiniones sinceras sobre el partido perdido Clasificación del grupo K tras la 1ª jornada • Igor Sergeyev

(entró en el minuto 90 en lugar de Eldor Shomurodov) • Había oportunidad de lograr al menos un empate.

• Recibimos goles evitables debido a nuestros propios errores.

• Seguiremos avanzando y trabajando duro. • 1. Colombia — 3 puntos

• 2. Portugal — 1 punto

• 3. RD Congo — 1 punto

• 4. Uzbekistán — 0 puntos

« Teníamos la oportunidad de lograr al menos un empate »

Justo antes del final del tiempo reglamentario, en el minuto 90, Igor Sergeyev, quien entró desde el banquillo en lugar del capitán Eldor Shomurodov, dijo lo siguiente en una entrevista con periodistas:

«Hay que admitir que este resultado nos dolió mucho a todos. Colombia es realmente un equipo muy fuerte con una gran experiencia internacional. A pesar de ello, hoy tuvimos suficientes oportunidades para mantener un empate y sumar un punto. Lamentablemente, debido a nuestros errores, concedimos goles inesperados. Quizás se deba a la falta de experiencia internacional en un torneo tan prestigioso, no lo sé. Pero en términos generales, luchamos dignamente contra el rival. Puedo decir que nuestro primer partido fue un poco desafortunado. Ahora solo miraremos hacia adelante y seguiremos trabajando más duro en los entrenamientos».

La situación del grupo K y las dos pruebas pendientes

Tras los primeros encuentros, la situación en el grupo se ha complicado un poco. La selección de Uzbekistán, que aún no ha sumado puntos, ocupa el cuarto lugar según la diferencia de goles. Colombia, con 3 puntos, es el líder claro, mientras que Portugal y la RD Congo, que empataron entre sí, tienen un punto cada uno.

Sin embargo, lo positivo es que nuestros representantes aún tienen dos oportunidades para corregir la situación y conseguir el pase a los play-offs. En la fase de grupos del Mundial 2026, los «Lobos Blancos» dirigidos por Fabio Cannavaro jugarán sus próximos partidos de la siguiente manera:

El 23 de junio un duelo a vida o muerte contra uno de los gigantes mundiales, la selección de Portugal; el 28 de junio se llevará a cabo el partido decisivo contra el último rival del grupo, la selección de la RD Congo.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: La verdad está reflejada en las palabras apasionadas de Igor Sergeyev: nuestros chicos jugaron un fútbol valiente y sin miedo contra un equipo tan fuerte como Colombia. Sacando las conclusiones correctas de nuestros errores, nuestros aficionados no dudan de que los pupilos de Fabio Cannavaro demostrarán su verdadero potencial en el partido contra Portugal el martes. ¡Creemos en ti, Uzbekistán!

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