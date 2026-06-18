Roberto Martinez y Cristiano Ronaldo juntos de nuevo: Al-Nasr llega a un acuerdo con el nuevo entrenador

El seleccionador de la selección de Portugal, Roberto Martinez, está cerca de dar un giro radical a su carrera. Se espera que el especialista español deje su cargo en la selección nacional después del Mundial 2026 para dirigir al club saudí Al-Nasr. Así lo informó el diario A Bola. Al respecto, Goal.com informa .

Actualmente con la selección de Portugal en el Mundial 2026, las negociaciones entre Martinez y el club saudí han entrado en una fase decisiva. Si el acuerdo se concreta, sustituirá en Riad a su compatriota Jorge Jesus. Se señala que los contactos iniciales entre las partes comenzaron mucho antes del inicio del prestigioso torneo.

El aspecto principal de este traspaso es que Roberto Martinez tendría la oportunidad de trabajar una vez más con el legendario delantero Cristiano Ronaldo. Para el técnico, que confía plenamente en la estrella de 41 años en la selección, la propuesta de colaborar con él a nivel de clubes resulta muy atractiva. Además, otro integrante de la selección portuguesa, Joao Felix, también milita en el Al-Nasr.

Regreso a la gestión de clubes y nuevos retos

Para Roberto Martinez, este sería su primer regreso al fútbol de clubes desde 2016. Hasta ahora, trabajó durante mucho tiempo con las selecciones de Bélgica y Portugal. Según Goal.com, el hecho de que su contrato con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) esté llegando a su fin ha intensificado su deseo de volver al fútbol de clubes.

La directiva del Al-Nasr consideró inicialmente la candidatura de Marco Silva, pero este prefirió firmar con el Benfica. Tras esto, el club centró su atención en dos candidatos. Saad Al-Subaie, exdirector del departamento jurídico del Al-Nasr, confirmó en redes sociales que el club está eligiendo actualmente entre un entrenador que participa en el Mundial y un especialista que dirige uno de los equipos de Sudamérica.

Mientras la selección de Portugal ha sido blanco de críticas tras empatar 1-1 contra la RD Congo en la fase de grupos del Mundial 2026, muchos se preguntan cómo afectarán las noticias sobre el futuro de Martinez al ambiente interno del equipo. A pesar de ello, su traslado a Arabia Saudita se ve como un asunto prácticamente resuelto.