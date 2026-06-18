La startup General Intuition recauda fondos con una valoración de 2.000 millones de dólares

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La startup General Intuition recauda fondos con una valoración de 2.000 millones de dólares

La carrera de la inteligencia artificial alcanza una nueva etapa. La startup General Intuition, con sede en Nueva York, está negociando la recaudación de 300 millones de dólares para crear agentes AI basados en la lógica espacio-temporal. Al finalizar esta ronda financiera, se espera que la valoración de la empresa supere los 2.000 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según informa TechCrunch, inversores prestigiosos como Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, y el exdirector de Google, Eric Schmidt, han mostrado interés en este gran proyecto. Asimismo, los inversores actuales —Khosla Ventures y General Catalyst— continúan apoyando el proyecto. General Intuition se separó de la plataforma Medal como una subsidiaria independiente hace apenas ocho meses.

El mundo de los videojuegos: una escuela para la inteligencia artificial

La principal ventaja de la startup General Intuition reside en su base de datos. La empresa utiliza cerca de 2.000 millones de clips de videojuegos cargados anualmente por más de 10 millones de usuarios activos de la plataforma Medal. Este enorme conjunto de datos sirve para enseñar a la AI a actuar en primera persona, percibir el entorno y tomar decisiones en tiempo real.

Según los expertos, la interactividad de los procesos de juego es el polígono de entrenamiento más perfecto para los agentes AI. A través de esto, las máquinas no solo ven la imagen, sino que asimilan la conexión entre la acción y el resultado, es decir, la lógica espacio-temporal. Precisamente este aspecto atrajo la atención de gigantes como OpenAI, que intentaron comprar la plataforma Medal en su momento.

Competencia y planes futuros

Actualmente, la competencia en la dirección de los «world models» se ha intensificado enormemente. Mientras empresas como Runway, Decart y World Labs presentan sus desarrollos, Google busca crear una simulación del mundo real integrando datos de Google Maps en su proyecto Genie 3. Sin embargo, General Intuition ha elegido una estrategia distintiva: no pretenden vender los modelos en sí, sino ofrecer agentes inteligentes desarrollados sobre la base de estos modelos como producto.

Los nuevos fondos recaudados de 300 millones de dólares se destinarán a aumentar la capacidad de cómputo (compute capacity) de la empresa. Esto permitirá presentar al público una nueva generación de productos para finales del verano o principios del otoño de este año. Esta noticia también es importante para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, ya que tales tecnologías influirán directamente en el desarrollo de la robótica y los sistemas de control autónomo en el futuro.

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Nodirbek Razzokov
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