Oficial: anunciada la fecha de preventa para GTA 6

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Oficial: anunciada la fecha de preventa para GTA 6

El momento tan esperado por los gamers de todo el mundo se acerca: Rockstar Games ha revelado oficialmente la fecha de preventa (pre-order) para Grand Theft Auto VI (GTA 6). Se ha informado que los entusiastas podrán reservar el nuevo proyecto a partir del 25 de junio de este año. Esta noticia es uno de los eventos más grandes de la industria del videojuego y se espera que ponga fin a años de anticipación. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Junto con el anuncio, los desarrolladores también presentaron el arte oficial y el diseño de la portada de GTA 6. Según ixbt.com, los usuarios podrán reservar el juego a través de tiendas digitales y algunas redes de venta minoristas oficiales. Por ahora, Rockstar Games mantiene en secreto el precio exacto, aunque los analistas suponen que su valor estará por encima del estándar de los proyectos AAA modernos.

Plataformas y restricciones

Los aspectos técnicos del juego y en qué dispositivos funcionaría eran una duda para muchos. Según la página oficial, GTA 6 está confirmado por ahora únicamente para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Lamentablemente, no hay buenas noticias para los usuarios de PC: los ordenadores no figuran en la lista de plataformas.

Para los gamers uzbekos, esta noticia también tiene una gran importancia. Teniendo en cuenta que las consolas PlayStation y Xbox se están popularizando en el país, el proceso que comienza el 25 de junio estará en el centro de atención de los aficionados locales. Sin embargo, el retraso de la versión de PC podría impulsar a muchos usuarios uzbekos a comprar consolas de nueva generación.

Fecha de lanzamiento y retrasos

Cabe destacar que el lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI está programado para el 19 de noviembre de 2026. Anteriormente, Rockstar Games había pospuesto la fecha de lanzamiento en varias ocasiones. Aunque los planes iniciales contemplaban una fecha más temprana, la fecha final se fijó para finales de 2026 debido a la escala del proyecto y a las altas exigencias de calidad.

En la nueva entrega, se espera que la trama se desarrolle en una versión moderna de la ciudad de Vice City. Se presume que GTA 6, que establecerá nuevos estándares en gráficos y capacidades de AI, se convertirá sin duda en el producto mediático más importante de la década. Ahora, los fans pueden esperar al 25 de junio para reservar sus copias entre los primeros.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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