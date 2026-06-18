En los campos de Norteamérica, la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 está llegando a su punto más emocionante. Tras el choque histórico (1:3) contra Colombia en la 1ª jornada del grupo K, los miembros de la selección nacional de Uzbekistán lograron ganarse el cariño del mundo entero, no solo por su intensidad en el campo, sino también por su alta cultura y cualidades humanas fuera de él.

Según la información difundida por el canal oficial de Telegram de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), tras finalizar el encuentro, nuestros representantes dejaron el vestuario asignado limpio y perfectamente ordenado, expresando así su respeto infinito hacia los anfitriones.

A través de la siguiente tabla analítica, pueden conocer más de cerca la huella cultural histórica dejada por nuestra selección y las estadísticas completas de los goles del encuentro:

El gesto cultural de la selección nacional Goles del partido Uzbekistán — Colombia (1:3) Próximos partidos de fase de grupos • Limpieza de la sala: El vestuario quedó limpio a un nivel ideal. • Min 40: Daniel Muñoz (0:1)

• Min 60: Abbosbek Fayzullayev (1:1) • 23 de junio: Portugal — Uzbekistán • Mensaje de agradecimiento: Se dejó una nota de agradecimiento en español y uzbeko. • Min 65: Luis Díaz (1:2)

• Min 90+: Jhon Campas (1:3) • 28 de junio: RD Congo — Uzbekistán

«¡Muchas gracias, México!»: Un agradecimiento sellado en la pizarra táctica

Tras el partido, los miembros de nuestra selección nacional recogieron completamente la sala y escribieron palabras sinceras en español y uzbeko en la pizarra especial destinada a las instrucciones tácticas de los entrenadores:

«¡Muchas gracias, México! Les deseamos mucha suerte en la Copa del Mundo. Gracias»

Además, en el comunicado oficial de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, se reflejó el respeto especial hacia el legendario y mundialmente famoso estadio Azteca de la Ciudad de México: «Expresamos nuestra gratitud al hermoso estado de México y a la legendaria arena Azteca por albergar nuestro primer partido oficial en la fase final de las Copas del Mundo». Este noble gesto fue muy aplaudido por los aficionados locales y los organizadores.

Cronología del debut y goles marcados

Cabe recordar que este encuentro, disputado el miércoles, entró en los anales como el primer partido de la historia de la selección nacional de Uzbekistán en un Mundial. En el encuentro organizado en México, los «Lobos Blancos» dirigidos por Fabio Cannavaro cedieron la oportunidad ante una fuerte selección de Colombia con un marcador de 1:3.

El marcador lo abrió en el minuto 40 el defensa colombiano Daniel Muñoz tras una asistencia de Luis Díaz. En la segunda parte, nuestros representantes ejercieron una gran presión y, en el minuto 60, nuestro talentoso centrocampista Abbosbek Fayzullayev marcó un gol histórico, restableciendo el equilibrio (1:1). Sin embargo, poco después, en el minuto 65, Luis Díaz volvió a poner adelante a los sudamericanos tras un pase de Gustavo Puerta. Justo antes de finalizar el tiempo reglamentario, Jhon Campas convirtió un pase de Juan Hernández, definiendo el marcador final del encuentro.

La prueba continúa: Próximas paradas

A pesar de la derrota, nuestros compatriotas continúan su participación en la Copa del Mundo con un estado de ánimo elevado. Nuestros representantes disputarán sus siguientes partidos en el grupo K contra uno de los grandes del fútbol mundial, Portugal, y un serio representante del continente africano, la selección de la República Democrática del Congo, luchando hasta el final por el pase a los play-offs.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin: El fútbol no consiste solo en 90 minutos de juego sobre el césped. La alta cultura mostrada por los miembros de nuestra selección en el estadio Azteca demostró una vez más al mundo entero cuán noble y hospitalario es el pueblo uzbeko. El resultado en el campo puede ser temporal, pero una impresión tan bella permanece para siempre. Ahora esperamos que los pupilos de Fabio Cannavaro muestren un juego igualmente hermoso y victorioso en el próximo encuentro contra Portugal. ¡Adelante, Uzbekistán!

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