Lucha por el control de la IA: empleados de IT contra las grandes corporaciones

Ante el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) y las preocupaciones sobre su impacto en la sociedad, ha surgido un nuevo movimiento político en EE. UU. Guardrails Alliance, un super PAC (comité de acción política) apoyado por expertos del sector y empleados de IT, ha iniciado una lucha contra el dominio ilimitado de los gigantes tecnológicos en el campo de la AI. Este movimiento busca el desarrollo responsable de las tecnologías y el establecimiento de un control legislativo estricto. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según The New York Times, Guardrails Alliance fue fundado por las activistas demócratas Shonna Thomas y Leah Hunt-Hendricks. La organización se presenta como un movimiento popular que se opone a los intereses de las grandes corporaciones. Actualmente, el comité dispone de 5 millones de dólares, con el plan de alcanzar los 15 millones para el final del ciclo electoral actual.

Presupuesto pequeño y objetivos inmensos

Aunque 5 millones de dólares parezca una suma considerable, es modesta frente al presupuesto de 100 millones de dólares de grupos como Leading the Future, financiados por los líderes tecnológicos. Cabe mencionar que Leading the Future cuenta con el apoyo de figuras como Greg Brockman, presidente de OpenAI . Sin embargo, los fundadores de Guardrails Alliance enfatizan que el punto no es el dinero, sino las preocupaciones reales del público y los expertos del sector.

El primer paso importante de la nueva organización será apoyar a Alex Bores, candidato al Congreso de Nueva York. Bores se convirtió en blanco de los lobbistas tecnológicos por defender la regulación de la AI. En uno de los anuncios publicados por Guardrails Alliance, aparecen los padres de Adam Rein, un adolescente que se suicidó tras una larga interacción con ChatGPT. Este caso demuestra cuán grave puede ser el impacto de los algoritmos de AI en la psique humana.

Crece el descontento de los empleados de IT

Curiosamente, muchos empleados de empresas como OpenAI están descontentos con la posición política de sus directivos. En las redes sociales, critican los ataques dirigidos contra el control de la AI. Asimismo, representantes del sector exigen que sus empresas cancelen los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. y no utilicen las tecnologías para la vigilancia masiva y las guerras autónomas.

Según Shonna Thomas, Guardrails Alliance debe convertirse en un centro político para todos aquellos preocupados por la influencia manipuladora del sector tecnológico en las elecciones y la legislación. La organización también colabora con el grupo Public First Action, apoyado por empresas como Anthropic. Esto indica que la seguridad de la AI se está convirtiendo en una prioridad no solo para los políticos, sino también para los propios creadores de tecnología.

Estos procesos también son de gran importancia para países que transitan hacia una economía digital, como Uzbekistán. Esta lucha entre los gigantes tecnológicos globales influirá directamente en la formación de estándares internacionales sobre ética y seguridad de la AI en todo el mundo.