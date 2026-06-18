Volkanovski desea una revancha rápida entre Gaethje y Topuria

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Volkanovski desea una revancha rápida entre Gaethje y Topuria

El mundo de las artes marciales mixtas (MMA) vive un desarrollo intenso e inesperado. Alexander Volkanovski, famoso atleta australiano y poseedor del cinturón de la UFC en peso pluma, compartió sus reflexiones sobre un choque espectacular recientemente finalizado. Declaró que es necesario organizar un combate de vuelta (revancha) inmediato entre el experimentado estadounidense Justin Gaethje y el talentoso español Ilia Topuria.

En una entrevista exclusiva concedida al reconocido analista deportivo y periodista Ariel Helwani, Alexander Volkanovski se detuvo especialmente en el análisis táctico de la pelea y las razones de la derrota de Topuria.

A través de la siguiente tabla infográfica analítica, puede conocer en detalle las opiniones del actual campeón y la situación en el octágono:

Experto y estatus

Táctica principal para Topuria en la revancha

Resultado y lugar del primer combate

Alexander Volkanovski


(Campeón de la UFC en peso pluma)

• Es fundamental no precipitarse durante el combate.


• Debe mantener la distancia que le resulte cómoda.


• Debe colocar correctamente sus trampas tácticas habituales.

Lugar: EE. UU., Casa Blanca (White House)


Resultado: Ilia se negó a continuar la pelea después del 4º asalto.


Ganador: Justin Gaethje.

« La agresividad excesiva llevó a la derrota »

Volkanovski reveló el error principal cometido por Topuria en el primer combate y dio sus consejos sobre cómo actuar en el encuentro de revancha:

« Si Ilia no comete ninguna precipitación en la futura revancha, trabaja con estabilidad a la distancia que más le convenga y coloca correctamente sus trampas tácticas tradicionales en el octágono, acabará encontrando el golpe decisivo para derrotar a su rival. En mi opinión, la agresividad excesiva y dejarse llevar por las emociones en la primera pelea contra Justin Gaethje fueron las causas principales de que Topuria perdiera la oportunidad», destacó el campeón australiano.

¿Cómo terminó el espectacular choque en la Casa Blanca?

Cabe recordar que la primera intensa pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje tuvo lugar bajo el anfitrión de la Casa Blanca, símbolo de los Estados Unidos. Tras un enfrentamiento muy duro e implacable, al finalizar el 4º asalto, el luchador español manifestó que no podía continuar el combate debido a su salud o estado físico. Como resultado, la victoria se decidió a favor del representante local, el peligroso luchador estadounidense Justin Gaethje.

Conclusión final de los analistas deportivos de Zamin:

La derrota de Ilia Topuria fue un hecho inesperado para el mundo de las MMA, pero las opiniones de un campeón experimentado como Alexander Volkanovski sobre la revancha indican que pronto seremos testigos de otra gran pelea en esta categoría de peso. Si Topuria saca las conclusiones correctas de sus errores, es inevitable que el octágono se convierta en un verdadero infierno para Gaethje en la segunda pelea. ¡Seguiremos siguiendo los eventos más interesantes de este peso!

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Alexander VolkanovskiJustin GaethjeIlia TopuriaUFCAriel Helwani
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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