Alianza entre Sber y Rostelecom: control del interfono mediante altavoces inteligentes

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Alianza entre Sber y Rostelecom: control del interfono mediante altavoces inteligentes

Los gigantes tecnológicos rusos SberDevices y Rostelecom han firmado un acuerdo de colaboración estratégica. En virtud de este acuerdo, la plataforma Rostelecom Klyuch se integrará con el sistema Casa Inteligente de Sber. Se espera que esta novedad lleve la comodidad doméstica de los residentes de edificios de apartamentos a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com.

En el marco del proyecto, los usuarios podrán gestionar la infraestructura de sus hogares mediante comandos de voz a través de los altavoces inteligentes de Sber. Por ejemplo, será posible abrir el interfono a distancia cuando llegue un invitado o controlar la situación de la puerta de entrada por voz. Estas soluciones sirven para simplificar las tareas diarias y ahorrar tiempo.

Videovigilancia y seguridad a través del televisor

Otro aspecto importante de la colaboración es que las imágenes de las cámaras de vigilancia podrán verse directamente en las pantallas de los televisores fabricados por SberDevices. Esto permite monitorear en tiempo real la seguridad no solo dentro de la vivienda, sino también en el portal y las áreas comunes.

Según ixbt.com, todas las soluciones digitales están construidas sobre una infraestructura protegida. Esto desempeña un papel fundamental en garantizar la seguridad de los datos personales de los usuarios y de los dispositivos. El servicio Rostelecom Klyuch está incluido en el registro de software del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia y se considera un producto totalmente local.

Esta plataforma engloba varios servicios inteligentes:

  • Interfono inteligente y videovigilancia en los portales;
  • Control integral del área circundante a la vivienda;
  • Barreras inteligentes con sistema de reconocimiento de matrículas;
  • Contadores inteligentes para la medición del consumo de recursos.

Esta colaboración entre Sber y Rostelecom establece nuevos estándares en la digitalización de los complejos residenciales modernos. Teniendo en cuenta que el interés por las tecnologías de Casa Inteligente ha crecido en el mercado de Uzbekistán en los últimos años, estos procesos de integración en países vecinos pueden servir de experiencia para los desarrolladores y empresas de IT locales.

Los expertos señalan que la unión de estos ecosistemas, además de mejorar la experiencia del usuario, aumenta la calidad de los servicios públicos residenciales. En el futuro, se espera añadir más funciones al sistema, incluyendo tecnologías de detección anticipada de riesgos mediante AI.

SberRostelecomCasa InteligenteTecnologíaVideovigilancia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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