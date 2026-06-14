Alvaro Arbeloa rumbo a la Premier League

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Alvaro Arbeloa rumbo a la Premier League

El Fulham ha acelerado la búsqueda de un nuevo entrenador y ha entrado en la fase final de las negociaciones con el ex técnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa. El estratega español se ha convertido en el principal candidato para sustituir a Marco Silva. La directiva del club londinense busca mantener la estabilidad en la Premier League a través de Arbeloa. Así lo informa Goal.com informa .

Según talkSPORT, el Fulham ya ha encontrado un sustituto adecuado para Silva, y Arbeloa es actualmente el gran favorito para tomar las riendas en Craven Cottage. El técnico de 43 años trabajó como entrenador interino en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso en enero. Sin embargo, debido al regreso de Jose Mourinho a Madrid, Arbeloa dejó oficialmente el club el martes.

Inicialmente, el objetivo principal del Fulham era Kieran McKenna, quien dejó el Ipswich Town. Pero después de que el entrenador norirlandés anunciara que se tomaría un descanso del fútbol, los londinenses centraron su atención en Arbeloa. La directiva del club confía en su amplia experiencia en el fútbol europeo.

Entre los candidatos también figuraban la leyenda del Chelsea Frank Lampard y el entrenador del Palmeiras Abel Ferreira. También se consideró la opción del ex entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, pero actualmente se encuentra en negociaciones con el Milan.

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Nodirbek Razzokov
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