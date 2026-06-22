Messi podría batir tres grandes récords en el partido contra Austria

El encuentro entre Argentina y Austria en el marco del Mundial 2026 tiene una importancia enorme, no solo por el liderato del grupo, sino también desde el punto de vista de reescribir la historia del fútbol. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tiene la oportunidad de batir o consolidar tres grandes récords al saltar al campo en este duelo.

Los tres hitos históricos que esperan a Messi:

Racha de goles consecutivos: A Leo le basta un solo gol para igualar el récord de marcar en seis partidos consecutivos de Mundiales. Actualmente, este logro legendario pertenece únicamente a Just Fontaine y Jairzinho.

Máximo goleador histórico de los Mundiales: En este momento, el mago argentino comparte la primera posición de la lista de máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo con el alemán Miroslav Klose, con 16 goles. ¡El próximo gol ante Austria convertirá a Messi en el único y absoluto máximo goleador de la historia del Mundial!

El rey de los goles de larga distancia: Además, Messi podría batir su propio récord de goles marcados desde fuera del área en Copas del Mundo. Actualmente cuenta con 5 goles anotados así desde larga distancia.

Argentina lidera el grupo

Cabe recordar que la selección de Argentina, actual campeona del mundo, ha comenzado su camino en el torneo con mucha seguridad. En la primera jornada golearon 3-0 a Argelia, convirtiéndose en uno de los líderes del grupo.

Este esperado y vibrante duelo entre las selecciones nacionales de Argentina y Austria comenzará hoy a las 22:00. ¿Podrá Messi actualizar una vez más los libros de historia del fútbol y brindar un regalo inolvidable a sus aficionados? ¡Lo veremos pronto en el terreno de juego!