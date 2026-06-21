Cuervos « contratados »: limpian las calles a cambio de recompensas

En Suecia, se ha puesto en marcha un proyecto insólito que combina ecología e innovación. La startup Corvid Cleaning ha implementado un nuevo método de limpieza de calles, delegando esta tarea en los cuervos.

En el marco del proyecto, cuervos especialmente entrenados recogen las colillas de cigarrillos del suelo y las depositan en máquinas especiales. Por cada «limpieza», las aves son recompensadas con comida, recibiendo así un «salario» particular.

Los expertos señalan que los cuervos son aves muy inteligentes y aprenden rápido. Dominan nuevas tareas en poco tiempo e incluso refuerzan estas habilidades observando e imitando las acciones de otros cuervos.

Gracias a este proyecto, se resuelven varios problemas a la vez: las calles se mantienen limpias, se reducen los costes de los servicios urbanos y los cuervos realizan un «trabajo» útil.

Lo más interesante es que se dice que este experimento podría aplicarse en otras ciudades en el futuro. Si el proyecto sigue siendo exitoso, es probable que los cuervos se conviertan en «empleados ecológicos» que ayuden a los humanos.