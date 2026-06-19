Una tortuga nacida en 1832 sigue viva (video)

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Una tortuga nacida en 1832 sigue viva (video)

Jonathan, una tortuga de 194 años, ha sido reconocido oficialmente como poseedor de un récord Guinness. El animal terrestre más viejo del planeta vive en la isla de Santa Elena, el último lugar de exilio de Napoleón, según informó la administración de la isla.

El informe indica que «Jonathan, el animal terrestre más viejo conocido del mundo y el residente local favorito de la isla, ha sido reconocido oficialmente como poseedor de un récord Guinness».

El servicio de prensa del gobierno de la isla informó que, a pesar de su avanzada edad, Jonathan sigue participando activamente en diversos eventos públicos.

El gobernador de la isla de Santa Elena, Nigel Phillips, también se pronunció sobre este hecho.

Una tortuga grande está sobre el césped verde.

Señaló que Jonathan ha sido, durante muchas generaciones, un símbolo distintivo de la isla y una parte integral de su memoria colectiva.

«Este reconocimiento global confirma una verdad que nuestra comunidad ya conocía. Jonathan no es solo una criatura sorprendente por su edad, sino un fenómeno verdaderamente único para la isla de Santa Elena y su gente», afirmó el gobernador.

Para su información, este enorme animal pertenece a la especie de la «tortuga gigante de Aldabra», cuyos ejemplares suelen vivir hasta 150 años.

Jonathan nació en 1832 y fue trasladado desde las islas Seychelles a la isla de Santa Elena en 1882.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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