Thibaut Courtois habla sobre su permanencia en el Real Madrid y sus planes de retiro

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha compartido sus planes sobre su futuro y el final de su carrera. El guardameta belga expresó su deseo de permanecer plenamente en el «club blanco», aunque reconoció que la decisión final depende únicamente de la directiva. Así lo informa Goal.com. noticia informa.

A sus 34 años, el experimentado portero sigue siendo uno de los mejores guardametas del fútbol mundial. Su contrato actual con el equipo madrileño está vigente hasta junio de 2027. El futbolista, que se trasladó de Londres a la capital española hace ocho años, destacó que ha cumplido su sueño de infancia.

Futuro y decisión de la directiva del club

En su entrevista, Thibaut Courtois no ocultó que su mayor objetivo es finalizar su carrera precisamente en el Real Madrid. «Todo depende de lo que quiera el club. Siempre respeto sus decisiones. Espero que dentro de 4 o 5 años termine mi carrera aquí. Es mi sueño», afirmó el portero belga.

Al mismo tiempo, Courtois comprende bien las reglas despiadadas del fútbol moderno. El jugador de 34 años considera que el relevo generacional en los equipos es un proceso natural, pero siente que su estado físico actual le permite seguir jugando al más alto nivel durante varios años más. Según sus palabras, los planes a largo plazo del club definirán su destino.

De las dificultades al heroísmo

El camino de Courtois en el Real Madrid no ha sido fácil. En sus primeras temporadas, fue blanco de críticas por parte de aficionados y expertos. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una pieza fundamental del equipo. Especialmente sus gestas en la final de la Champions League 2022 lo situaron entre los mejores porteros de la historia del club.

En la presente temporada, Thibaut Courtois sigue demostrando su solidez. Su participación en 32 encuentros de La Liga y su seguridad de cara al Mundial 2026 prueban que sigue siendo uno de los porteros número uno del mundo.

Si Courtois sigue vistiendo de blanco durante otros 5 años, como él mismo desea, se unirá al selecto grupo de futbolistas legendarios que han defendido al Real Madrid hasta los 39 años. Esto requerirá del portero no solo habilidad, sino una disciplina y preparación física de primer nivel.