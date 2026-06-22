Messi abre el marcador en el duelo Argentina-Austria

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Messi abre el marcador en el duelo Argentina-Austria

Ha finalizado la primera parte del encuentro entre Argentina y Austria, equipos del grupo J de la Copa del Mundo 2026. Argentina llega al descanso con ventaja por 1-0. El único gol de la primera mitad fue anotado por Lionel Messi en el minuto 38.

Argentina dominó la posesión del balón durante los primeros 45 minutos, con un 60 % frente al 40 % de Austria. Los argentinos realizaron 285 pases con una precisión del 92 %, mientras que Austria completó 185 pases con una precisión del 82 %.

Argentina también lidera en número de remates. El equipo disparó tres veces a portería, con un tiro a puerta que terminó en gol. Austria realizó dos disparos, pero ninguno fue al marco.

Austria consiguió dos saques de esquina en la primera parte, mientras que Argentina no obtuvo ninguno. Los futbolistas argentinos cometieron ocho faltas, frente a cuatro de Austria. Un jugador austriaco recibió tarjeta amarilla. No hubo tarjetas rojas.

Tras la primera parte, la probabilidad de victoria de Argentina se estima en un 80 %. La probabilidad de empate es del 15 % y la de victoria de Austria es del 5 %.

Según la tabla en vivo, Argentina ocupa el primer lugar del grupo J con seis puntos tras dos partidos. Austria se sitúa en la segunda posición con tres puntos.

ArgentinaAustriaLionel MessiCopa del MundoGrupo J
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