Amazon prueba su nuevo asistente Alexa+ basado en AI en la India

Amazon continúa ampliando el alcance de su nuevo asistente de voz Alexa+, potenciado por su tecnología de AI generativa. Según TechCrunch, el gigante tecnológico ha comenzado a realizar pruebas beta de este sistema inteligente en el mercado indio, específicamente en su versión con soporte para el idioma hindi. Así lo informa el sitio Techcrunch.com.

La compañía está enviando invitaciones especiales a una parte de los usuarios indios para animarlos a probar la nueva experiencia de Alexa+. A través de este programa, los usuarios ayudan a mejorar la comprensión del hindi por parte del sistema, las características de pronunciación local y la calidad de la comunicación. Representantes de Amazon advirtieron que la versión beta puede presentar errores, datos incorrectos o pronunciaciones erróneas de palabras locales.

Mercado local y características lingüísticas

La India es una región estratégicamente importante para Amazon, ya que más de 600 millones de personas hablan hindi. La empresa aspira a dominar no solo el hindi puro, sino también el estilo de habla cotidiana mezclado (code-mixed) entre el hindi y el inglés. Esto permitirá a los usuarios comunicarse de manera más natural con la AI.

Cabe recordar que Amazon introdujo su asistente de voz en el mercado indio por primera vez en 2017 en inglés, y en 2019 añadió el hindi. La nueva generación de Alexa+, además de ejecutar comandos simples, tiene la capacidad de mantener conversaciones complejas y abordar las solicitudes de los usuarios de forma creativa.

Expansión global y condiciones de uso

Amazon anunció el proyecto Alexa+ por primera vez en 2025, aunque su implementación masiva está siendo más lenta de lo esperado. Todos los usuarios en EE. UU. comenzaron a utilizar esta actualización desde febrero de este año. Actualmente, el sistema también se ha lanzado adaptado al contexto local en países como el Reino Unido, Canadá, Brasil, México, Italia y Alemania.

Financieramente, Amazon ofrece este servicio de forma gratuita para los suscriptores de Prime. Los demás usuarios que no sean miembros de Prime deberán realizar un pago mensual para utilizar el asistente de voz con capacidades actualizadas y ampliadas. Aún no se ha revelado oficialmente cuándo se lanzará el servicio completo en la India.