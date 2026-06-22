Estatua récord para Messi: inauguran monumento gigante de 26 metros en Argentina

En Argentina se ha inaugurado la estatua más alta del mundo en honor a la leyenda del fútbol Lionel Messi. Esta obra, erigida para el ocho veces Balón de Oro y campeón del mundo, llama la atención por su magnitud.

La estatua tiene una altura de 26 metros y un peso total de 70 toneladas. Su diseño fue realizado por el famoso escultor Aldo Berois, y el proyecto despertó un gran interés entre los aficionados en poco tiempo.

Curiosamente, a principios de junio de este año, una estatua de Messi de 21 metros instalada en Calcuta fue demolida debido a preocupaciones de seguridad causadas por fuertes vientos. Por ello, se destaca que la nueva estatua en Argentina es aún más sólida y robusta.

Cabe recordar que Messi, de 38 años, juega en el Inter Miami desde 2023. Durante su trayectoria en Europa, jugó en el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain, logrando numerosos éxitos.

La nueva estatua demuestra una vez más cuán inmenso es su lugar en la historia del fútbol.