Racha negativa de Messi: falla un penalti en su tercer Mundial consecutivo (video)

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Racha negativa de Messi: falla un penalti en su tercer Mundial consecutivo (video)

El encuentro entre las selecciones de Argentina y Austria, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, comenzó con un drama inesperado. En los primeros minutos del partido, los aficionados argentinos se llevaron las manos a la cabeza: el capitán Lionel Messi falló desde los once metros.

El momento desafortunado ante Austria

Cuando el partido apenas llegaba al minuto 7, la selección argentina consiguió un penalti dentro del área rival. Como es habitual, Lionel Messi, de 38 años y con una vasta experiencia, se encargó de ejecutarlo.

Leo lanzó el balón con su pierna izquierda predilecta hacia la esquina inferior derecha de la portería. Sin embargo, esta vez la ejecución no fue ideal y el balón pasó rozando el poste. Este error del capitán aumentó aún más la tensión del encuentro.

Una «mala tradición» en el tercer Mundial consecutivo

Este fallo no es un simple incidente, sino que renueva un récord negativo particular de Messi en la historia de los Mundiales. Si miramos la historia, el líder argentino no ha logrado convertir un penalti en tres Copas del Mundo consecutivas:

  • Mundial 2018 (contra Islandia): En el torneo disputado en los campos rusos, Messi no pudo superar al portero de la selección de Islandia.

  • Mundial 2022 (contra Polonia): En la competición de Qatar, Leo tampoco pudo marcar desde los once metros en el duelo contra Polonia durante la fase de grupos.

  • Mundial 2026 (contra Austria): Así, en el Mundial 2026 de América del Norte, se repitió el mismo escenario desafortunado y Messi volvió a desperdiciar la oportunidad.

El mundo del fútbol ve una vez más que incluso los mejores jugadores del mundo no están exentos de la presión psicológica y de errores inesperados. ¡Pero este fallo no podrá empañar la grandeza de Messi!

Lionel MessiArgentinaAustriaIslandiaPolonia
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Shuhrat Razzakov
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