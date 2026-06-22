¡Súper choque en el grupo J! Argentina, actual campeona, contra Austria

La 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo llega a su momento más emocionante. Hoy, millones de aficionados al fútbol esperan el partido central del grupo J.

Tras vencer en la primera jornada y sumar 3 puntos, los líderes del grupo —el actual campeón del mundo Argentina y la fuerte y valiente Austria se enfrentan. Los tres puntos de este encuentro podrían otorgar a alguno de los equipos el pase anticipado a la siguiente fase.

Información importante del partido:

Competición: Copa del Mundo 2026, Grupo J, 2ª jornada

Encuentro: Argentina — Austria

Fecha y lugar: 22 de junio, Arlington

Hora de inicio: Hora de Tashkent: 22:00

¡Ya se conocen las alineaciones iniciales!

Ambas selecciones han desplegado sus mejores fuerzas para este importante encuentro. Seremos testigos del choque entre estrellas mundiales como Lionel Messi y David Alaba:

Argentina: E. Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, Fernandes, Mac Allister, De Paul, Almada, Lautaro Martinez, Messi.

Austria: A. Schlager, Alaba, Danso, Posch, K. Schlager, Vanner, Gregoritsch, Sabitzer, Seiwald, Laimer, Schmid.

El segundo duelo del grupo: ¡No hay vuelta atrás!

En el segundo partido de este grupo, las selecciones que desperdiciaron la oportunidad en la primera jornada y aún no han sumado puntos, Jordania (0) y Argelia (0), se miden entre sí. Para estos dos representantes que desean continuar en la competición, este duelo es de vital importancia.

¡Nos espera un verdadero espectáculo de fútbol, sigan apoyando a sus equipos favoritos!