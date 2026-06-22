Los clásicos de Call of Duty: Black Ops regresan a PlayStation

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Los clásicos de Call of Duty: Black Ops regresan a PlayStation

Se espera que los legendarios Black Ops y Black Ops 2 de la franquicia Call of Duty, una de las más populares de la industria de los videojuegos, lleguen a las consolas PlayStation modernas. El estudio Treyarch confirmó que planea lanzar estos proyectos clásicos en las nuevas plataformas en julio de este año. Esta es una gran noticia para los fans de juegos que durante años quedaron limitados a dispositivos de generaciones anteriores o PC. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Sin embargo, tras las buenas noticias, se han desatado intensos debates en la comunidad de jugadores. La razón principal es la inesperada y alta política de precios establecida por la editorial Activision. Según filtraciones y actualizaciones en tiendas digitales, la versión base de cada juego podría costar alrededor de 40 dólares. Esto se considera un precio bastante alto para proyectos de hace más de diez años.

Problemas de precios y contenido adicional

Lo que complica más la situación es que, para vivir la experiencia completa de los juegos, se requiere la compra de paquetes DLC adicionales. Se espera que cada DLC cueste 10 dólares y los Season Pass alrededor de 30 dólares. Si un usuario desea comprar ambos juegos con todos sus complementos, el costo total podría acercarse a los 160 dólares.

Según ixbt.com, no se trata de un remake o remaster con gráficos totalmente renovados, sino de un simple port. Es decir, aunque los juegos estén adaptados a los sistemas modernos, su apariencia visual y mecánicas seguirán siendo como en la era de PlayStation 3 y Xbox 360. Esto provoca quejas justificadas de los jugadores, ya que incluso proyectos AAA modernos a menudo no se venden a un precio tan alto.

Actitud y expectativas de la comunidad

La comunidad gamer acusa a Activision de traer de vuelta el modelo de monetización de principios de la década de 2010 con los precios elevados de hoy. Los críticos señalan que los usuarios no obtendrán ni servidores actualizados ni un producto técnicamente mejorado a cambio de un precio alto. Esto se percibe más como un intento de lucrar con la nostalgia.

A pesar de ello, Black Ops y Black Ops 2 son considerados algunos de los juegos más exitosos en la historia de Call of Duty por su excelente trama y modo multiplayer. Para los gamers uzbekos, el regreso de estos clásicos podría ser interesante, aunque el problema del precio seguramente afectará la demanda regional.

Estos lanzamientos servirán como una prueba para Activision. Si los proyectos tienen éxito comercial, la empresa podría volver a lanzar otros títulos antiguos en este formato en el futuro. Por ahora, los fans esperan el lanzamiento oficial en julio y el anuncio de los precios finales.

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Abror Shuhratov
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