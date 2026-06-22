La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, ha alcanzado un nuevo y sorprendente resultado en la conquista del espacio. Según los datos más recientes, el número de aparatos puestos en órbita por la compañía ha superado el total de lanzamientos realizados por toda la humanidad desde 1957. Esto representa un punto de inflexión masivo, no solo para el sector privado, sino para toda la historia de la astronáutica mundial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los cálculos de Christian Kyle, exdirector del sector espacial e inversor, al 12 de junio, SpaceX ha puesto en órbita un total de 15 262 aparatos. Para comparar, el número total de objetos lanzados por todos los demás países y organizaciones del mundo desde el inicio de la era espacial es de 15 138. De este modo, una sola empresa privada ha logrado superar al resto del mundo en actividad espacial.

Del fracaso al liderazgo absoluto

A pesar de los resultados victoriosos actuales, el camino de SpaceX no fue fácil. Fundada en 2002, los primeros pasos de la empresa fueron extremadamente difíciles: los tres primeros vuelos del cohete Falcon 1 terminaron en desastre. Elon Musk admitió que si el cuarto intento también hubiera fallado, la empresa podría haber cerrado debido a una crisis financiera. Sin embargo, en 2008, Falcon 1 alcanzó la órbita con éxito, marcando el inicio de una nueva era.

Actualmente, la principal fuerza de trabajo de la empresa es el cohete Falcon 9. Debutado en 2010, este cohete reutilizable ha reducido drásticamente el costo del transporte de carga al espacio. Solo para 2025, se planean 165 vuelos con Falcon 9, una intensidad sin precedentes en el sector.

Starlink – el principal motor de crecimiento

La razón principal por la cual SpaceX ha alcanzado el liderazgo con una ventaja tan amplia es el sistema global de comunicaciones satelitales Starlink. Casi el 75 % de los vuelos realizados por la empresa están destinados a expandir esta red. Según el astrofísico Jonathan McDowell, al 18 de junio, se han puesto en órbita 12 318 satélites Starlink.

La empresa no piensa detenerse aquí. En el futuro, se espera que la constelación Starlink alcance los 40 000 aparatos. Esto creará la posibilidad de utilizar Internet de alta velocidad incluso en los puntos más remotos del mundo. Para países como Uzbekistán, con acceso limitado al mar y dependientes de redes troncales globales, estas tecnologías satelitales son fundamentales para garantizar la estabilidad de las comunicaciones.

Planes futuros: Starship e inteligencia artificial

Las ambiciones de Elon Musk no se limitan solo a Internet. Recientemente, anunció el plan de ubicar hasta un millón de centros de datos (data-center) en el espacio. Esto convertirá a SpaceX de un simple operador de cohetes en un participante importante del mercado de la AI. El cohete Starship, el más potente del mundo, desempeñará un papel fundamental en la implementación de estos planes.

Starship, que actualmente se encuentra en fase de pruebas, está diseñado para ser totalmente reutilizable y podría realizar miles de vuelos al año. Según informa ixbt.com, esta tecnología será un factor decisivo no solo para la órbita terrestre, sino también para la colonización de la Luna y Marte. El récord actual de SpaceX sirve como base para una expansión humana en el espacio nueva y mucho más amplia.