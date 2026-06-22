NVIDIA ha presentado nuevas herramientas de software que provocan cambios revolucionarios en el campo del cálculo científico. Presentadas en la conferencia ISC 2026 en Hamburgo, estas tecnologías permiten aumentar la velocidad de procesamiento de datos miles de veces en áreas complejas como la astronomía, la física de altas energías y la ciencia de materiales. Estos descubrimientos no solo ahorran tiempo, sino que ayudan a detectar señales cósmicas que antes pasaban desapercibidas para la humanidad. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Entre los nuevos desarrollos, el más destacado es el cuPhoton package, diseñado para trabajar con datos multidimensionales provenientes de telescopios y dispositivos de rayos X. Según ixbt.com, la velocidad de carga y lectura de archivos astronómicos aumentó 14 900 veces en los sistemas NVIDIA GB200 NVL72. El análisis de señales se realiza 8 400 veces más rápido gracias a 32 superchips Grace Blackwell. Esta tecnología juega un papel decisivo en el proyecto de captura de imágenes de miles de millones de galaxias llevado a cabo por el observatorio Vera Rubin.

El universo y la física de partículas: regresan las señales perdidas

Otra novedad importante es la biblioteca DAQIRI, que garantiza la transmisión en tiempo real de flujos masivos de datos provenientes de sensores científicos. Normalmente, los sistemas tradicionales se ven obligados a eliminar parte de los datos debido a limitaciones de memoria. Sin embargo, el proyecto A-GHOST, creado en colaboración con expertos del CERN, ha comenzado a analizar los datos del experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones mediante AI. Mientras que antes el 99 % de los eventos se descartaban por imposibilidad de almacenamiento, ahora la AI puede buscar incluso las señales más raras, incluyendo rastros de materia oscura.

En el campo de la química y la ciencia de materiales, NVIDIA está desarrollando la plataforma ALCHEMI. Este sistema permite modelar millones de compuestos moleculares simultáneamente. Esto, a su vez, acelera drásticamente el proceso de creación de nuevas generaciones de baterías, catalizadores e incluso productos cosméticos. Por ejemplo, la empresa Lila Sciences logró acelerar la búsqueda de nuevos materiales 50 veces y el cálculo de propiedades magnéticas 30 veces mediante ALCHEMI.

Como resultado de la optimización tecnológica, el entrenamiento de los modelos TensorNet se aceleró seis veces y el consumo de memoria se redujo a la tercera parte. Esto permite a los científicos completar en pocos días cálculos que antes requerían semanas. NVIDIA aspira a convertir sus aceleradores de cómputo no solo en GPU, sino en herramientas universales para la ciencia moderna.

Estos logros también son relevantes para países como Uzbekistán, que se centran en la investigación científica y la economía digital. Un salto tecnológico de este tipo por parte de NVIDIA reduce el tiempo de verificación de hipótesis científicas complejas a escala global, llevando el progreso tecnológico a un nuevo nivel. Ahora, la humanidad tiene la capacidad de «escuchar» y analizar incluso las señales más débiles provenientes de los puntos más remotos del universo.