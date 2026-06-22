Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha alcanzado un nuevo hito monumental en el mundo del fútbol al convertirse en el máximo goleador absoluto de la historia de las Copas del Mundo. En el encuentro contra Austria correspondiente al grupo J en Dallas, la estrella del Inter Miami logró anotar su gol histórico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

A las puertas de cumplir 39 años, el legendario delantero elevó su cuenta total de goles en mundiales a 17. De este modo, supera el récord de 16 goles establecido por el alemán Miroslav Klose, que se mantenía imbatible desde 2014. Según Goal.com, Lionel Messi comenzó el torneo en un estado físico envidiable y se había acercado al récord gracias a su hat-trick contra Argelia.

Infortunio en el penalti y fuerza de voluntad

El partido en el que se registró este resultado histórico no fue sencillo para Messi. En los primeros minutos del encuentro, se señaló un penalti a favor de Argentina mediante el sistema VAR. Sin embargo, el ocho veces Balón de Oro falló desde los once metros, impactando el poste izquierdo. Esta situación dejó atónitos a los miles de aficionados reunidos en el estadio.

Según los análisis de Opta, tras este error, Lionel Messi quedó registrado como el futbolista que más penaltis ha lanzado (7 veces) y también como el que más ha fallado (3 veces) en la historia de los Mundiales. A pesar de ello, sin desanimarse, demostró su calidad durante el juego y finalmente alcanzó su objetivo.

Hacia nuevas metas

Además del récord goleador, Messi está tomando el liderazgo en otras estadísticas en el torneo de Norteamérica. Actualmente, está empatado con su legendario compatriota Diego Maradona en el número de asistencias. Existe la posibilidad de superar también este resultado en los próximos partidos.

A pesar de que Lionel Messi se acerca a los 40 años, su influencia y nivel de juego con la Albiceleste no han disminuido. Este logro demuestra una vez más que la edad es solo un número en el fútbol moderno. La selección argentina, liderada por su capitán, sigue siendo uno de los principales favoritos del torneo.

Este récord es de gran importancia no solo para Messi, sino para todo el mundo del fútbol. El hecho de conquistar la cima que Miroslav Klose mantuvo durante diez años consolida aún más el estatus de Lionel Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos.