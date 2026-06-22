Anthropic, una de las empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial, está implementando nuevos requisitos para los usuarios de su chatbot Claude. De acuerdo con la política de privacidad actualizada de la compañía, ahora se podría requerir que algunos usuarios carguen documentos oficiales emitidos por el estado para confirmar su edad e identidad. Esta medida se considera un paso importante para garantizar la seguridad de la AI y combatir el fraude. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el informe de TechCrunch, se espera que las nuevas reglas entren en vigor el 8 de julio. Representantes de Anthropic explicaron que el proceso de solicitud de documentos no se aplica a todos los usuarios, sino solo a aquellas personas sospechosas de actividad inusual o cuyos cuentas corran el riesgo de ser bloqueadas. Esto permite a los usuarios recuperar sus cuentas mediante una apelación en lugar de perderlas definitivamente.

Datos biométricos y medidas de seguridad

El proceso de verificación incluye no solo una copia escaneada del pasaporte o la licencia de conducir, sino también una selfie o un video del usuario. La empresa crea un patrón de geometría facial basado en estos datos. Cabe destacar que, en algunos estados de EE. UU., tales datos entran en la categoría de información biométrica protegida por ley. Anthropic considera que estas medidas son necesarias para prevenir violaciones de los términos de servicio, el fraude y actividades ilegales.

Según el portavoz de la empresa, Michael Aciman, y el alto directivo Thariq Shihpar, esta novedad afectará a una parte muy pequeña de los usuarios. Sin embargo, considerando que Anthropic tiene decenas de millones de usuarios activos cada mes, esa «pequeña parte» puede representar cifras considerables. Hasta ahora, la empresa no ha revelado estadísticas precisas sobre cuántas personas se verán afectadas.

Presiones políticas y cuestiones de regulación

Estos cambios ocurren en un momento en que las relaciones entre los organismos gubernamentales y los gigantes tecnológicos se han tensado en EE. UU. Específicamente, existen desacuerdos entre la Casa Blanca y Anthropic sobre los modelos de ciberseguridad y el derecho de acceso a la AI. Algunos analistas opinan que, mediante un control más estricto de los usuarios, la empresa intenta cumplir con las demandas de seguridad del gobierno y suavizar las relaciones con los reguladores.

Esta noticia también es relevante para los usuarios de Uzbekistán. La privacidad de los datos personales cobra prioridad al utilizar redes neuronales potentes como Claude. Si el sistema considera que las acciones de un usuario son sospechosas, es probable que se exija la verificación de identidad mediante un pasaporte internacional. Esto indica que la era del anonimato en las plataformas tecnológicas globales está llegando a su fin.

En conclusión, este mecanismo implementado por Anthropic sirve para aumentar la responsabilidad en el mundo de la inteligencia artificial. Aunque plantea dudas sobre la seguridad de los datos personales, la empresa lo presenta como la única vía para mantener la calidad del servicio y limitar el uso ilegal.