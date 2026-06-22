Durante los días de la Copa del Mundo, se llevó a cabo una iniciativa inusual y notable en el metro de Nueva York: uno de los vagones fue decorado con los colores de la bandera de Uzbekistán.

Este proyecto, realizado en Nueva York, una de las ciudades más grandes y concurridas de Estados Unidos, atrajo la atención no solo de los residentes locales, sino también de los uzbekos y aficionados que viven allí. Los videos y fotos difundidos en las redes sociales aumentaron aún más el interés por esta iniciativa.

Esta decoración se considera un símbolo de respeto y apoyo a la selección nacional de Uzbekistán. Especialmente, el hecho de que el nombre de nuestro país sea mencionado más ampliamente en el ámbito internacional durante la Copa del Mundo es un motivo de orgullo para los aficionados.

Iniciativas como esta demuestran que la marca Uzbekistán tiene cada vez más presencia en el escenario mundial.