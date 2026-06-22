La historia se renueva: Messi se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales (video)

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La historia se renueva: Messi se convierte en el máximo goleador histórico de los Mundiales (video)

El encuentro entre las selecciones de Argentina y Austria, correspondiente a la 2ª jornada de la Copa del Mundo, ha quedado grabado con letras de oro en la historia del fútbol. El evento histórico que millones de aficionados esperaban ocurrió: ¡el legendario Lionel Messi marcó contra Austria, abriendo una nueva página en el fútbol mundial!

El único gol que decidió la primera parte del encuentro

La selección argentina logró marcar un gol crucial en este intenso duelo. Ese gol, que cambió el destino del partido y las crónicas del fútbol, fue anotado por Leo Messi en el minuto 38.

Copa del Mundo | 2ª jornada Argentina — Austria 1:0 ⚽️ Gol: Messi, 38'

¡El récord de Miroslav Klose ha sido superado!

Este gol ha llevado a Messi a la cima más alta de la historia de los mundiales:

  • Récord absoluto: El delantero de 38 años celebró su gol número 17 en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

  • Superación histórica: Con esta cifra, Messi superó al exdelantero alemán Miroslav Klose, quien durante mucho tiempo fue el récord con 16 goles.

Demostración goleadora también en este mundial

Lionel Messi está disputando este torneo en Norteamérica a un ritmo impresionante. El gol anotado ante Austria fue registrado como su 4º gol en este campeonato. Cabe recordar que Leo también anotó un magnífico hat-trick en el partido de la primera jornada contra Argelia.

A pesar de su edad, el capitán de 38 años sigue haciendo milagros en el campo y lidera con confianza a Argentina hacia la defensa de su título de campeón.

Lionel MessiArgentinaAustriaMiroslav KloseArgelia
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Shuhrat Razzakov
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