Cannavaro: «Lamentamos el resultado, pero estoy orgulloso de mis jugadores»

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, compartió sus reflexiones en la rueda de prensa tras la amarga derrota (1:3) contra la RD Congo en la 3ª jornada de la Copa del Mundo. El especialista italiano analizó el juego, los errores cometidos y el desempeño de los jugadores.

«Cometimos errores en la segunda parte y fuimos castigados»

Cannavaro destacó que el partido tuvo dos fases muy distintas :

«Hoy empezamos la primera parte muy bien y tuvimos muchas oportunidades. Gastamos mucha energía en el primer tiempo. Hasta ahora, nuestro rendimiento físico ha sido bueno, y hoy también nos movimos bien físicamente. Nuestro rival también era un equipo muy fuerte físicamente. Sabíamos que sería difícil si no controlábamos el balón. En la segunda parte empezamos a cometer errores y por eso recibimos los goles».

«Lamentamos este resultado, pero ha sido una gran experiencia»

A pesar de la derrota, el entrenador confía en que este torneo sea la base para el futuro :

«Por supuesto, he hablado mucho con los jugadores. Sabíamos que tendríamos que jugar contra equipos fuertes en nuestro grupo. Pero lamentamos este resultado. Este torneo ha sido una gran experiencia tanto para mí como para los jugadores. Creo que esto nos dará una gran motivación en el futuro».

«No tengo quejas sobre los jugadores»

Al finalizar sus palabras, Fabio Cannavaro afirmó que no culparía a sus pupilos por la derrota y que los apoyaba :

«Sí, cometimos errores. Sin embargo, no quiero quejarme en absoluto de los jugadores. Hicieron todo lo posible y estoy orgulloso de ellos».

Aunque la fase de grupos del Mundial 2026 ha terminado para nuestra selección, este mundial histórico servirá como una gran escuela para nuestros jugadores. ¡Sigan nuestra página, seguiremos cubriendo los debates más intensos de los play-offs!"