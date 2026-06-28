Gary Neville critica a Inglaterra: Solo Jude Bellingham está en forma

El exdefensa de la selección inglesa, Gary Neville, expresó abiertamente su insatisfacción con el juego de los «Three Lions» en la Copa del Mundo. En su opinión, en el equipo dirigido por Thomas Tuchel, solo Jude Bellingham está jugando al nivel esperado y en una forma óptima. El rendimiento del resto de los jugadores genera preocupación. Así lo informa Goal.com .

La selección de Inglaterra venció 2-0 a Panamá en el grupo G, clasificando a los 1/32 de final como líder del grupo. Aunque los goles de Jude Bellingham y Harry Kane dieron la victoria, Neville señala que la calidad del juego no es suficiente para detener las críticas. Ahora, los ingleses se enfrentarán a la RD Congo en Atlanta.

Según Goal.com, Neville calificó a Bellingham como el único punto brillante del equipo en una entrevista con el canal ITV. «Es actualmente el único jugador en forma, se le ve ágil y rápido. Jude está jugando al nivel que se espera de él. Este equipo ha establecido un estándar llegando a finales y semifinales en los últimos años, por lo que la exigencia es acorde», afirmó el exfutbolista.

Problemas defensivos y la tarea de Tuchel

Neville también se detuvo en la inestabilidad de la defensa. Especialmente en el partido sin Declan Rice, los panameños lograron romper la defensa inglesa en varias ocasiones. El experto advirtió que rivales más fuertes no perdonarán tales errores.

«Thomas Tuchel dijo en una entrevista que el equipo mejoraría en los partidos contra rivales más fuertes. Están obligados a hacerlo. El cuerpo técnico no debe pensar que todo está bien durante el análisis. Necesitamos el regreso de Declan Rice y que la línea defensiva se fortalezca considerablemente. Panamá no tenía la habilidad suficiente para castigarnos, pero la situación cambiará en los play-offs», añadió Neville.

Aunque Inglaterra terminó primera de grupo, se percibe un sentimiento de descontento entre especialistas y aficionados. Según Neville, el equipo aún no responde al alto listón que ellos mismos fijaron en torneos anteriores, lo que provoca críticas incluso tras las victorias.

En su opinión, los miembros del equipo, incluidos jugadores como Morgan Rogers y Marcus Rashford, deben mejorar radicalmente su juego. De lo contrario, Inglaterra corre el riesgo de abandonar el torneo en las primeras fases de los play-offs. La próxima prueba para los pupilos de Tuchel será de suma importancia.