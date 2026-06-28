Presentación de la memoria USB-C TWSC TC301 diseñada para automóviles

TWSC, empresa especializada en tecnologías de almacenamiento de datos, ha anunciado oficialmente el nuevo modelo TC301 destinado a propietarios de vehículos y sistemas de videovigilancia. Este dispositivo compacto está especialmente adaptado para funcionar en las condiciones complejas de los vehículos modernos y destaca por sus altos índices de durabilidad. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de la publicación ixbt.com, el modelo TC301 está fabricado con un cuerpo totalmente metálico y posee una estructura distintiva en forma de T. Este diseño no solo garantiza la compacidad del dispositivo, sino que también permite ahorrar espacio en los puertos USB del habitáculo y protegerse contra impactos mecánicos externos. Las dimensiones del dispositivo son de solo 26,1 x 16,1 x 16 mm.

Temperaturas extremas y alta velocidad

La principal ventaja de esta nueva memoria flash es su resistencia a condiciones climáticas extremas. La TC301 funciona sin problemas a temperaturas desde -25 hasta +85 grados en estado operativo. En modo de almacenamiento, puede soportar fríos de hasta -45 grados. Esta característica es fundamental para los gadgets que permanecen dentro del coche en regiones con inviernos severos o veranos extremadamente calurosos, incluyendo el clima de Uzbekistán.

Técnicamente, el dispositivo está equipado con una memoria flash TLC NAND original de 128 GB. La velocidad de lectura secuencial alcanza hasta 320 MB/s y la de escritura hasta 255 MB/s. Estas velocidades permiten grabar y copiar vídeos de alta resolución (4K) sin retrasos.

Funcionamiento continuo 24/7

A diferencia de las memorias flash domésticas comunes, el modelo TWSC TC301 está adaptado para un funcionamiento ininterrumpido 24/7. Soporta la función de escritura cíclica (sobrescritura de datos), necesaria para grabadoras de vídeo y cámaras de seguridad. Esto prolonga la vida útil del dispositivo y reduce el riesgo de pérdida de fotogramas importantes.

Las principales características técnicas del dispositivo son las siguientes:

Material del cuerpo: Metal de alta calidad;

Interfaz: USB-C moderno;

Tipo de memoria: 128 GB TLC NAND;

Rango de temperatura de funcionamiento: de -25 °C a +85 °C;

Temperatura de almacenamiento: de -45 °C a +85 °C.

Actualmente, muchos coches eléctricos modernos y vehículos con sistemas multimedia están equipados con puertos USB-C. Se espera que esta solución de TWSC sea el accesorio ideal para coches inteligentes como Tesla. La combinación de tamaño compacto y alta durabilidad lo convierte en un producto atractivo para el mercado automotriz.

Según los expertos, los dispositivos especializados como la TC301 duran más que las memorias flash comunes, ya que cuentan con capas de protección especiales contra vibraciones constantes y cambios de temperatura. Por ahora, no se han revelado datos precisos sobre el precio minorista y la fecha de lanzamiento al mercado global.