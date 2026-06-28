Mundial 2026: ¿En qué fase podría producirse el duelo entre Messi y Ronaldo?

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Mundial 2026: ¿En qué fase podría producirse el duelo entre Messi y Ronaldo?

La selección de Portugal empató (0-0) contra Colombia en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo, perdiendo la oportunidad de quedar primera en el grupo. Como resultado, los colombianos lideraron con 7 puntos, mientras que los portugueses quedaron segundos con 5 puntos.

El enfrentamiento solo podrá ocurrir en la final

Este resultado tuvo un impacto serio en el cuadro de los play-offs. El choque histórico entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, esperado con ansias por muchos aficionados al fútbol, ya no se producirá en las primeras etapas de la fase eliminatoria. Sus caminos solo podrán cruzarse en la final de la Copa del Mundo.

Primeros rivales de las estrellas en los play-offs

Ambas leyendas se preparan con sus equipos para los octavos de final:

  • Portugal: se enfrentará a la selección de Croacia el 3 de julio.

  • Argentina: disputará el encuentro contra Cabo Verde un día después, el 4 de julio.

El último baile: Ronaldo 41 años, Messi 39 años

Según los expertos, es muy probable que la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, sea el último mundial en la carrera de ambos futbolistas.

Cristiano Ronaldo cumplió 41 años en febrero de este año, mientras que Lionel Messi cumplió 39 años durante el desarrollo de este torneo.

Seguiremos observando qué leyenda llegará más lejos en esta competición histórica. ¡Comparte las noticias con los aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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