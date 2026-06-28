La primera participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo terminó sin éxito. A pesar de comenzar el último partido contra la RD Congo con un gol, finalmente fueron derrotados 1-3. Los africanos aseguraron su pase a los play-offs gracias a una victoria llena de garra.

La publicación « Euro-Futbol » ha publicado la calificación de los mejores jugadores que aseguraron esta victoria congoleña, con notas basadas en un sistema de 10 puntos.

Yoan Vissa — 9,0 (Jugador del partido)

El delantero del Newcastle fue el jugador más brillante en el campo. No solo provocó y anotó un penalti que cambió el rumbo del encuentro, sino que selló el doblete en el minuto 90, acabando con las últimas esperanzas de Uzbekistán. Su alta velocidad durante todo el partido fue especialmente reconocida.

Noah Sadiki — 8,0

Sadiki se movió en el campo como el centrocampista del FC Barcelona, Pedri. Marcó la tendencia de los ataques y controló el ritmo del juego.

Realizó 14 pases precisos en el último tercio del campo contrario (el mejor resultado del partido).

Inició dos jugadas que terminaron en gol.

Ganó 8 de 11 duelos individuales y ejecutó 3 jugadas a balón parado.

Fiston Mayele — 8,0

Mayele, que entró desde el banquillo en lugar de Cédric Bakambu, fue el verdadero punto de inflexión del partido. Marcó el gol de la victoria de la RD Congo. En solo 40 minutos, tocó el balón 7 veces en el área rival, registrando la mejor estadística del encuentro en este aspecto.