Harry Kane se convierte en el máximo goleador de la historia de Inglaterra y se acerca al récord de Pelé

El capitán de la selección inglesa, Harry Kane, ha asegurado su lugar en la historia como el jugador que más goles ha anotado con su país en los Mundiales. El gol marcado en el encuentro contra Panamá no solo aseguró la victoria de su equipo por 2-0, sino que también permitió al delantero superar el récord del legendario Gary Lineker. Este logro señala el comienzo de una nueva era para el fútbol inglés. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En los momentos decisivos del partido, Harry Kane remató de cabeza un pase preciso de Jude Bellingham. Este fue el undécimo gol del delantero en Copas del Mundo. De este modo, logró superar al legendario Gary Lineker, quien anotó un total de 10 goles en los torneos de 1986 y 1990. Según Goal.com, el delantero del Bayern Munich ahora aspira a récords mundiales.

En una entrevista posterior al partido, Kane no ocultó su orgullo por este resultado. "El Mundial es la competición más importante en la carrera de un futbolista profesional. Marcar 11 goles aquí es un gran honor para mí. Quiero disfrutar de estos momentos junto a mi equipo y alcanzar nuevas metas durante el torneo", afirmó el capitán de Inglaterra a BBC Sport.

Tras los pasos de Pelé y otras leyendas

Ahora Harry Kane ha puesto su mirada en los logros de las leyendas del fútbol mundial. Su próximo objetivo es la leyenda brasileña Pelé. Pelé tiene 12 goles anotados en Mundiales. Cabe destacar que Kane anotó sus 11 goles en 16 partidos, exactamente la misma cantidad de encuentros en los que Pelé registró su cifra, lo que demuestra la alta eficacia del delantero inglés.

En la clasificación general, Kane ya superó a Cristiano Ronaldo (10 goles). Actualmente se encuentra detrás de estrellas como Lionel Messi (18 goles), Miroslav Klose (16 goles), Kylian Mbappe (16 goles) y el brasileño Ronaldo (15 goles). Si Kane mantiene su estado de forma actual, tiene la oportunidad de entrar entre los cinco máximos goleadores de todos los tiempos al finalizar el Mundial 2026.

Este resultado histórico fue una respuesta contundente para Kane. El delantero había sido blanco de críticas tras un empate sin goles contra Ghana. En aquel encuentro, solo tocó el balón 19 veces, realizando uno de sus peores partidos. Sin embargo, el seleccionador Thomas Tuchel defendió a su pupilo, afirmando que es natural cargar de responsabilidad a las estrellas de nivel mundial.

Según Tuchel, así como Argentina confía en Lionel Messi o Francia en Kylian Mbappe, Inglaterra confía en la habilidad de Harry Kane. El entrenador destacó que jugadores como Kane pueden decidir el destino de un partido en cualquier situación y que la confianza depositada en ellos está plenamente justificada. Actualmente, la selección de Inglaterra lidera su grupo.