Roberto Martinez critica las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El seleccionador de la selección de Portugal, Roberto Martinez, puso fin a las polémicas en torno a su capitán Cristiano Ronaldo tras los partidos de la fase de grupos. El técnico considera inapropiado comparar al delantero de 41 años con otras estrellas. Según informa Goal.com, el entrenador destacó que la condición física de Ronaldo y su papel en el campo son absolutamente únicos. Esto es lo que Goal.com informa .

Habiendo disputado los 270 minutos de la fase de grupos, Cristiano Ronaldo no fue sustituido ni siquiera cuando la clasificación de su equipo a los play-offs estaba asegurada. Esta situación provocó el malestar de muchos expertos y aficionados. Mientras que Argentina prefirió dar descanso a Lionel Messi y Noruega a Erling Haaland, Portugal sigue alineando a su delantero histórico durante todo el encuentro.

Las comparaciones son un enfoque infantil

En la rueda de prensa, Martinez respondió tajantemente a la pregunta de los periodistas sobre por qué no se rota a Ronaldo. En su opinión, el organismo y el estilo de juego de cada futbolista requieren un enfoque individual. "No comparamos a nuestros jugadores con los de otros equipos. Sería un enfoque infantil", subrayó el técnico español.

El entrenador explicó que para un jugador experimentado como Cristiano Ronaldo, la preparación mental y la disciplina son más importantes que el agotamiento físico. Sabe estar en el lugar adecuado en el momento preciso y cumple la función principal de crear espacios en la línea de ataque. Según Martinez, que Ronaldo juegue 90 minutos no supone un problema para el equipo.

El cuerpo técnico de Portugal analiza el estado de cada jugador basándose en datos e indicadores específicos. En el empate contra Colombia (0:0), el entrenador realizó cambios en jugadores como Joao Neves, Ruben Neves, Diogo Dalot y Joao Cancelo, pero mantuvo a Ronaldo en el campo. Esto indica que el proceso de recuperación del delantero es diferente al de los demás.

Actualmente, 21 jugadores han tenido minutos con la selección de Portugal, lo que demuestra que existe un sistema de rotación. Sin embargo, el puesto del capitán sigue siendo intocable. Aunque no marcó en el último partido, Martinez afirmó estar plenamente satisfecho con su estado físico y mental.

De cara a los partidos de la siguiente fase, queda la gran duda de hasta qué punto Ronaldo está preparado para tal carga de trabajo. Pero Roberto Martinez se mantiene firme en su decisión: Cristiano Ronaldo no es simplemente un jugador, es el líder del equipo en el campo y para él se aplican reglas especiales. El tiempo dirá si este riesgo se justifica en la fase de play-offs.