Mundial 2026: Abdukodir Khusanov recibe la peor calificación en el Uzbekistán - RD Congo

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Mundial 2026: Abdukodir Khusanov recibe la peor calificación en el Uzbekistán - RD Congo

El histórico Mundial para la selección nacional de Uzbekistán terminó demasiado pronto. Se perdieron los tres partidos de la fase de grupos. En el último encuentro contra la RD Congo, aunque los pupilos de Fabio Cannavaro abrieron el marcador rápidamente, encajaron tres goles consecutivos en la segunda parte debido a un juego defensivo pasivo y errores cometidos (1:3). El punto de inflexión fue el penalti señalado en contra.

La publicación «Euro-Football» evaluó el desempeño de algunos jugadores de la selección de Uzbekistán tras este partido en una escala de 10 puntos.

Eldor Shomurodov — 7,5 (El mejor de nuestro equipo)

El capitán y máximo goleador del equipo cumplió con su labor. Abrió el marcador con un gran disparo, dando esperanzas al equipo.

  • Fue activo en la presión durante la primera parte y recuperó el balón en 3 ocasiones.

  • El repliegue del equipo en la segunda mitad le afectó; perdió el balón 22 veces y desperdició una oportunidad clara al inicio de la segunda parte. Según la publicación, si el equipo hubiera mantenido su juego ofensivo, Eldor podría haber marcado de nuevo.

Abbosbek Fayzullayev — 7,0

El autor de nuestro primer gol en el Mundial tuvo una gran primera parte.

  • Aunque no dio la asistencia final en el gol de Shomurodov, contribuyó al ataque al dejar pasar el balón tras el pase de A. Mozgovoy, distrayendo a la defensa rival.

  • Fue activo en defensa con 3 recuperaciones, y sus 4 faltas demostraron su intensidad. Sin embargo, en la segunda parte bajó el ritmo al igual que todo el equipo.

Abdukodir Khusanov — 3,0 (Partido desafortunado)

Fue un partido muy difícil para el defensa central del Manchester City y estrella de nuestro equipo. La publicación le otorgó una de las notas más bajas.

  • Episodio del penalti: No marcó lo suficiente al delantero rival Yoane Wissa. Cuando Wissa llegó primero al balón, Khusanov golpeó su pie y el árbitro señaló correctamente el penalti.

  • Tercer gol: Khusanov permitió que Wissa recibiera el balón libremente sin oponer resistencia. Como resultado, el rival cruzó el medio campo sin problemas y amplió el marcador.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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