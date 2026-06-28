Mundial 2026: Uzbekistán cae 10 puestos en el ranking FIFA

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Mundial 2026: Uzbekistán cae 10 puestos en el ranking FIFA

Tras finalizar su primera participación histórica en la Copa del Mundo, la selección nacional de Uzbekistán ha sufrido un descenso significativo en el sistema de ranking online de la FIFA. Después de tres derrotas en el grupo K, nuestros representantes cayeron de golpe 10 puestos en la clasificación.

Pérdidas y cifras del ranking FIFA

Según los resultados de la fase de grupos, los pupilos de Fabio Cannavaro descendieron en el ranking mundial del puesto 50 al 60. en la tabla.

Habiendo perdido las oportunidades en los tres partidos, los futbolistas uzbekos perdieron un total de 49,20 puntos de ranking en total. Actualmente, la selección nacional cuenta con 1409,73 puntos en su cuenta.

Análisis de los resultados del Mundial

En la Copa del Mundo, la selección de Uzbekistán luchó contra fuertes rivales en el grupo K y registró los siguientes resultados:

  • Colombia — Uzbekistán 3:1

  • Portugal — Uzbekistán 5:0

  • RD Congo — Uzbekistán 3:1

Como resultado, nuestra selección terminó su primer mundial sin sumar puntos, con una diferencia de goles de 2:11 en total.

Logros históricos y momentos inolvidables

Aunque los resultados no sean satisfactorios, el Mundial 2026 quedó marcado por varios hitos históricos para el fútbol de Uzbekistán:

  • Primero en Asia Central: La selección de Uzbekistán entró en la historia como el primer equipo de Asia Central en participar en la fase final de una Copa del Mundo.

  • Primer gol histórico: Actuando entre la defensa y el ataque, Abbosbek Fayzullayev se convirtió, al marcar contra Colombia, en el autor del primer gol de la historia del país en Copas del Mundooficialmente.

  • El gol de Sardor: El capitán y líder del equipo, Eldor Shomurodov también anotó un gol en el encuentro contra la selección de RD Congo.

Gran recompensa financiera para la UFA

A pesar de las derrotas, la simple clasificación para la fase final supuso una gran ganancia financiera. La Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) garantizó recibir de la FIFA, por su participación en la fase final del Mundial 2026, 12,5 millones de dólares en concepto de premio financiero. Se espera que estos fondos sirvan para desarrollar el fútbol uzbeko y sentar nuevas bases en el futuro.

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UzbekistánFIFAFabio CannavaroAbbosbek FayzullayevEldor Shomurodov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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