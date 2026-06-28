China Mobile prueba un nuevo satélite con estación base espacial

El mayor operador de telecomunicaciones de China, China Mobile, se prepara para lanzar próximamente en órbita un nuevo satélite de prueba llamado Mobile Connected Satellite 03. Se espera que este dispositivo sea un paso importante en el desarrollo de la tecnología de comunicación directa entre smartphones y satélites. La importancia principal del proyecto es que sirve para garantizar la calidad de la comunicación sin infraestructura terrestre. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La característica distintiva del nuevo aparato es la estación base espacial instalada a bordo. Según Ixbt.com, esta tecnología está destinada a probar la posibilidad de que smartphones ordinarios se conecten directamente al satélite sin ningún equipo adicional ni antenas especiales. Esto permite recibir una señal estable incluso en áreas donde no existen torres de comunicación móvil.

Internet de las cosas y comunicaciones a gran escala

El Mobile Connected Satellite 03 no se limitará solo a llamadas de voz o mensajes. Está previsto que el nuevo satélite también pruebe servicios destinados al Internet de las cosas (IoT). Esto permitirá verificar la interoperabilidad de las soluciones IoT de banda ancha y banda estrecha, permitiendo que diversos dispositivos inteligentes intercambien datos a través del espacio.

Cabe recordar que en junio de este año, la empresa lanzó el satélite China Mobile 02 para pruebas técnicas. Este dispositivo predecesor, desarrollado por GalaxySpace, sirve para estudiar las tecnologías de integración de redes espaciales y terrestres. El nuevo modelo ampliará aún más estas capacidades.

El desarrollo de tales servicios en China se aceleró después de que el Ministerio de Industria e Informatización otorgara a China Mobile una licencia para proporcionar servicios de comunicación satelital en septiembre del año pasado. Actualmente, los tres grandes operadores del país poseen dicho permiso y están implementando tecnologías espaciales en un entorno competitivo.

Estas tecnologías son de vital importancia, especialmente en situaciones de emergencia, en el mar, en regiones montañosas remotas y en zonas donde no existe la infraestructura de comunicación móvil tradicional. Para países con muchas zonas montañosas como Uzbekistán, estas estaciones base espaciales podrían ser la solución principal para alcanzar una cobertura de red del 100 % en el futuro.

Según los expertos, la conexión directa de los smartphones al satélite revolucionará el mercado de las comunicaciones móviles en los próximos años. Esto no solo brindará comodidad a los usuarios, sino que también ayudará a reducir la brecha digital a escala global.