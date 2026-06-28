¿Contra quién jugarán Portugal, Colombia y la RD Congo en los play-offs?

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¿Contra quién jugarán Portugal, Colombia y la RD Congo en los play-offs?

Todos los encuentros del grupo K de la Copa del Mundo de fútbol han finalizado oficialmente. Tras una última jornada llena de drama, ya se conocen los rivales y el calendario de octavos de final para las selecciones clasificadas de este grupo.

Resumen de los resultados de la última jornada:

  • RD Congo — Uzbekistán 3:1 (A pesar de haberse adelantado gracias a un gol rápido de Eldor Shomurodov, nuestros representantes sufrieron una amarga derrota debido a errores en la segunda parte).

  • ColombiaPortugal 0:0 (En una lucha intensa entre dos gigantes, las porterías permanecieron invictas y este resultado permitió que ambos equipos avanzaran a la siguiente fase).

Enfrentamientos de octavos de final y fechas oficiales:

Según los resultados de la fase de grupos, los líderes del grupo K se enfrentarán a los siguientes rivales en la primera ronda de los play-offs:

  1. Portugal — Croacia. Este duelo, que se espera sea uno de los choques más centrales y apasionantes de los play-offs, el 3 de julio tendrá lugar.

  2. Colombia — Ghana. El duelo a vida o muerte de los colombianos, finalizadores en primer lugar del grupo, contra los africanos está programado para el 4 de julio .

  3. RD Congo — Inglaterra. La RD Congo, que alcanzó los play-offs gracias a su victoria sobre Uzbekistán, se enfrentará a uno de los principales favoritos del torneo.

Aunque la fase de grupos ha terminado para nuestros representantes, nos esperan los encuentros de play-offs más intensos e implacables de la Copa del Mundo. ¡Comparte esta noticia con tus amigos aficionados al fútbol!

PortugalColombiaRD CongoCroaciaInglaterra
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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