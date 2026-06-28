Mundial 2026. Jordania – Argentina 1:3 (ve los goles)
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Mundial 2026. Grupo J. Jornada 3
Han concluido los encuentros de la fase de grupos del Mundial. Se jugaron las últimas jornadas del grupo J. Argentina se clasificó para los play-offs con un récord perfecto tras vencer a Jordania.
Mundial 2026. Grupo J. Jornada 3
Jordania — Argentina 1:3
Goles: Tamari 55 — Lo Celso 19, Lautaro 31 (pen), Messi 80.
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