Mundial 2026. Jordania – Argentina 1:3 (ve los goles)

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Mundial 2026. Jordania – Argentina 1:3 (ve los goles)

Han concluido los encuentros de la fase de grupos del Mundial. Se jugaron las últimas jornadas del grupo J. Argentina se clasificó para los play-offs con un récord perfecto tras vencer a Jordania.

Mundial 2026. Grupo J. Jornada 3
Jordania — Argentina 1:3
Goles: Tamari 55 — Lo Celso 19, Lautaro 31 (pen), Messi 80.

ArgentinaJordaniaLionel MessiLautaro MartínezGiovani Lo Celso
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Shuhrat Razzakov
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