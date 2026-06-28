Ugreen lanza el cargador inteligente Nexode Pro 160W en el mercado europeo

Ugreen, uno de los fabricantes líderes de accesorios en el mercado de gadgets modernos, ha iniciado oficialmente la venta de su cargador de nueva generación — el Nexode Pro 160W — en Europa. Este dispositivo atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por su alta potencia, sino también por su diseño distintivo y su capacidad de «comunicarse» con el usuario. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información de ixbt.com, el nuevo producto se valora actualmente en torno a los 90 euros en las tiendas de Amazon en el Reino Unido y Alemania. Cabe destacar que, dentro de los descuentos de Prime Day, los compradores pueden adquirir este dispositivo a un precio mucho más bajo — aproximadamente 66 euros. Esta es una oferta mucho más asequible en comparación con su principal competidor, el Anker Prime 160W (precio 130 euros).

Especificaciones técnicas y diversidad de puertos

El modelo Nexode Pro 160W tiene la capacidad de cargar cinco dispositivos simultáneamente. Para ello, cuenta con cuatro puertos USB-C y un puerto USB-A. Esta característica es especialmente conveniente para los usuarios que necesitan cargar una computadora portátil, una tableta, un smartphone y otros pequeños gadgets al mismo tiempo.

La principal ventaja del dispositivo es su soporte del estándar Power Delivery 3.1. Dos puertos USB-C pueden suministrar hasta 140W de forma individual, lo cual es suficiente para cargar computadoras portátiles potentes como la MacBook Pro a la máxima velocidad. La potencia total es de 160W.

Distribución inteligente de energía y pantalla a color

Los ingenieros de Ugreen han implementado un sistema de distribución inteligente de energía. Si conecta cinco gadgets simultáneamente, el sistema distribuye la potencia automáticamente. Por ejemplo, incluso con cinco dispositivos conectados, el puerto USB-C principal mantiene 65W, lo que no interrumpe el funcionamiento de la computadora portátil.

El aspecto más interesante del nuevo modelo es la pequeña pantalla a color integrada en su carcasa. A través de esta pantalla, el usuario puede monitorear la siguiente información:

La cantidad de potencia actual transmitida a través de cada puerto;

La temperatura de calentamiento del dispositivo;

Otros datos técnicos relacionados con el servicio.

Además, el dispositivo tiene una «personalidad» propia: el usuario puede mostrar diversos emojis en la pantalla según su preferencia. Esta función convierte al cargador de una simple herramienta técnica en un accesorio de escritorio interesante.

Teniendo en cuenta que los productos de la marca Ugreen están ampliamente difundidos en el mercado de Uzbekistán, es probable que pronto veamos este modelo Nexode Pro 160W en los estantes de los minoristas locales. Estos cargadores universales son ideales para quienes desean organizar su escritorio prescindiendo de múltiples cables y adaptadores.