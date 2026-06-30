Eldor Shomurodov se sincera tras el Mundial

El capitán y máximo goleador histórico de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, compartió sus sentimientos tras su participación histórica en la Copa del Mundo 2026.

El líder del equipo destacó que el sueño de su infancia se hizo realidad, aunque admitió sinceramente que los resultados no fueron los esperados. A pesar de ello, afirmó que este Mundial le brindó una experiencia inigualable y una motivación aún mayor.

«El sueño de mi infancia se hizo realidad»

Eldor Shomurodov publicó fotos del Mundial en su página de Instagram, escribiendo sobre su debut histórico.

«Desde niño soñé con pisar el campo de una Copa del Mundo. Hoy, ese sueño se ha cumplido. Fueron sentimientos difíciles de expresar con palabras», comentó.

Al ser la primera vez que Uzbekistán participaba en la fase final de un Mundial, este torneo tuvo una importancia especial para cada futbolista.

El resultado no fue el esperado

Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, Uzbekistán disputó tres encuentros en el grupo K.

Selección nacional:

1:3 contra Colombia;

0:5 contra Portugal;

1:3 contra la RD Congo

perdiendo la oportunidad de avanzar.

De este modo, nuestra selección quedó eliminada en la fase de grupos.

Shomurodov también habló abiertamente sobre ello:

«Por supuesto, no todo salió como pensábamos. El resultado podría haber sido mejor».

«Este camino me hizo más fuerte»

El capitán de la selección subrayó que, a pesar de las derrotas, ha obtenido lecciones importantes del Mundial.

En su opinión, la Copa del Mundo 2026:

le brindó una gran experiencia;

lo fortaleció mentalmente;

aumentó la motivación para el futuro;

mostró la necesidad de ser aún más fuerte.

«Este camino me hizo más fuerte, me dio una experiencia inigualable y me otorgó una motivación aún mayor para seguir adelante», escribió Shomurodov.

Hizo historia en el Mundial

Eldor Shomurodov fue el autor del segundo gol de Uzbekistán en la Copa del Mundo.

De esta manera, se convirtió en uno de los futbolistas que han marcado en un Mundial en la historia del fútbol de su país.

Su remate fue incluido por la FIFA en la selección de los goles más bellos de la fase de grupos.

El récord de la selección

Shomurodov es el futbolista más productivo en la historia de la selección de Uzbekistán.

Indicador Resultado Partidos con la selección 95 Goles marcados 45 Estatus Récord de Uzbekistán Goles en el Mundial 2026 1

Durante el Mundial, fue uno de los mejores jugadores de la selección gracias a su experiencia y cualidades de liderazgo.

Crece el interés por Shomurodov

Tras el Mundial, el interés de los clubes por el delantero uzbeko se ha intensificado.

Según la información, el Istanbul Basaksehir ha recibido ofertas de los clubes turcos Fenerbahce y Trabzonspor por Shomurodov.

Esto abre nuevas posibilidades de traspaso para el futuro del jugador.

«Seguiremos avanzando»

Shomurodov terminó su mensaje agradeciendo a todas las personas que lo apoyaron.

«Gracias a todos los que estuvieron conmigo y me apoyaron en mi camino. Seguiremos mirando hacia adelante».

Aunque el primer Mundial de Uzbekistán no dio el resultado esperado, las palabras de Shomurodov demostraron que el equipo se prepara para volver más fuerte tras esta experiencia.

¿Crees que Eldor Shomurodov fue el mejor jugador de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.