El calor anómalo en Europa dispara las ventas de aires acondicionados Hisense

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El calor anómalo en Europa dispara las ventas de aires acondicionados Hisense

Las temperaturas anormalmente altas observadas en el continente europeo han provocado un verdadero boom en el mercado de electrodomésticos. En particular, el gigante tecnológico chino Hisense Group anunció que las ventas de aires acondicionados en el mercado de Europa Occidental aumentaron más del 20 % en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así lo informa el medio ixbt.com basándose en el informe de la empresa. Al respecto, Ixbt.com informa .

Los indicadores más sorprendentes se registraron en el mercado francés. Según los datos, la demanda de aires acondicionados Hisense en este país aumentó más del 100 % en un año. Este crecimiento abrupto fue inesperado no solo para los fabricantes, sino también para las redes de venta minorista. Actualmente, las citas para la instalación de sistemas de refrigeración en toda Francia están completas hasta finales de agosto.

Problemas de logística y escasez

En Italia, España y otros países del sur de Europa, los aires acondicionados portátiles de la marca Hisense están prácticamente agotados. Los minoristas se enfrentan a una grave escasez de productos. Wei Chi, gerente de marketing de Hisense para Europa, comentó la situación señalando que el calor llegó relativamente tarde este año, pero que el aumento brusco de las temperaturas en las últimas dos semanas ha llevado la demanda a niveles incontrolables.

Actualmente, encontrar dispositivos de refrigeración portátiles se ha convertido en una tarea difícil en países como Italia, República Checa y Polonia. La dirección de la empresa está redistribuyendo la cadena de suministro entre diversas regiones de Europa y realizando pedidos urgentes a las fábricas para eliminar el déficit.

Localización y competencia de mercado

Según representantes de Hisense, la empresa ha reforzado sus actividades de investigación y desarrollo (R&D) localizadas para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores en diferentes regiones. Esto permite a la marca lanzar al mercado más rápidamente productos adaptados a las normas europeas y a las condiciones climáticas. Cabe destacar que esta alta demanda no se limita a una sola marca.

Anteriormente, otro gran fabricante, Gree, también informó que todas sus existencias en Europa se habían agotado. Según los expertos, el aumento de las temperaturas veraniegas en Europa como resultado del cambio climático global convertirá los aires acondicionados de un artículo de lujo en una necesidad vital en los próximos años. Esto asegurará un crecimiento estable del mercado de sistemas de refrigeración en Europa, tal como ocurre en regiones de clima cálido como Uzbekistán.

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Abror Shuhratov
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