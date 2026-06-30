La convincente victoria de la selección inglesa contra Panamá no fue solo un éxito colectivo, sino que se convirtió en un verdadero beneficio para la joven estrella Jude Bellingham. Con su juego y capacidad de liderazgo en el campo, demostró que se está convirtiendo en la principal fuerza impulsora del fútbol inglés actual. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Al finalizar el encuentro, ovacionado por los aficionados al ritmo de la famosa canción "Hey Jude", Bellingham registró las mejores estadísticas en pases clave, regates exitosos y recuperaciones de balón. Según Goal.com, lo realizado en 70 minutos puede ser un ejemplo de juego perfecto para un centrocampista moderno.

Harry Kane y Bellingham: la lucha por el Balón de Oro

Aunque Harry Kane es uno de los principales candidatos al Balón de Oro tras anotar cerca de 70 goles con su club y selección durante la temporada, el impacto de Bellingham en el campo adquiere una importancia distinta. Al igual que Lionel Messi, se ha elevado al nivel de talismán, capaz de asumir la responsabilidad en situaciones difíciles y decidir el destino del partido.

Cabe destacar que, unas semanas antes del inicio del torneo, el puesto de Bellingham en el once titular estaba en duda. En la selección inglesa dirigida por Thomas Tuchel, existía una fuerte competencia entre él y el centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. En aquel momento, las posibilidades de Bellingham se valoraban a la baja debido a un ligero descenso de forma en el Real Madrid.

Sin embargo, los partidos de la fase de grupos en América del Norte despejaron todas las dudas. Jude Bellingham no solo marcó goles y dio asistencias, sino que también fue activo en defensa, asegurando dos victorias para su equipo. Se espera que su confianza y habilidad en el campo sean factores clave para que Inglaterra llegue lejos en este torneo.

Actualmente, las anteriores opiniones cautelosas de Thomas Tuchel sobre Bellingham parecen un poco extrañas. Mientras que el entrenador lo veía inicialmente como uno de los 14 o 15 candidatos al once titular, ahora es imposible imaginar el juego ofensivo de Inglaterra sin Jude. Esto demuestra que el joven futbolista ha logrado un crecimiento inmenso, no solo técnica sino también mentalmente.