Luto en la selección de Portugal: Cristiano Ronaldo y sus compañeros apoyan a Ricardo Carvalho

Un profundo luto ha afectado a la concentración de la selección nacional de Portugal. El padre de Ricardo Carvalho, legendario defensa y actual asistente técnico, Manuel Ribeiro de Carvalho, falleció a los 69 años. Esta triste noticia ha sumido en la pena a los miembros del equipo que se preparan para la fase decisiva de la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com.

En la base de entrenamientos de Florida, los futbolistas, liderados por el capitán Cristiano Ronaldo, realizaron una reunión especial para brindar apoyo a Ricardo Carvalho. Según Goal.com, todo el equipo formó un círculo en el centro del campo, abrazados por los hombros, para rendir homenaje al difunto. Este momento fue un claro ejemplo de solidaridad y unidad interna.

El capitán Cristiano Ronaldo mantuvo una conversación privada con su antiguo compañero y actual entrenador para consolarlo. La cálida relación entre estas dos estrellas, que compartieron muchos años en la selección, quedó evidenciada en estos momentos difíciles. Posteriormente, el técnico de 48 años dejó la base en EE. UU. para regresar con su familia.

Comunicado de la Federación y solidaridad del equipo

La Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado oficial sobre esta pérdida. En él, expresaron sus más profundas condolencias a la familia del entrenador, subrayando que toda la comunidad futbolística del país acompaña a Ricardo Carvalho. El mensaje de la Federación decía: «Estamos contigo. Sé fuerte, Ricardo Carvalho».

Ricardo Carvalho forma parte del cuerpo técnico de Roberto Martinez desde 2023. Su amplia experiencia es fundamental para dar forma a la línea defensiva de Portugal. Por ahora, se desconoce si el experimentado técnico regresará a la convocatoria antes de los partidos de eliminatorias.

Estado anímico antes del partido contra Croacia

Se espera que este suceso sea una prueba psicológica para la selección de Portugal. Los pupilos de Roberto Martinez se enfrentarán a Croacia este jueves en Toronto en el marco de los octavos de final. Los jugadores se han propuesto ganar este encuentro y dedicárselo a la familia de Carvalho.

La selección de Portugal mantiene actualmente una racha de ocho partidos invictos en todas las competiciones. Tras empatar en su último duelo contra Colombia, el equipo ahora debe detener la ofensiva de Croacia, que marca en cada partido. Junto a la preparación física, su recuperación anímica tras lo sucedido podría decidir el destino del juego.

Cabe recordar que Ricardo Carvalho disputó 89 partidos con la selección de Portugal y fue campeón de la Eurocopa 2016. Su carrera como entrenador también ha comenzado con éxito, habiendo ganado experiencia previamente en el club francés Olympique de Marseille.