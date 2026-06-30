Milliardario chino condenado a 30 años de prisión en EE. UU.

Guo Wengui, quien fuera conocido como uno de los empresarios más ricos de China, ha sido condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos por un caso de fraude financiero masivo. El tribunal lo encontró culpable de organizar un esquema de fraude de miles de millones de dólares.

El antiguo magnate inmobiliario abandonó China en 2017 y se trasladó a EE. UU., donde se presentó como un crítico del Partido Comunista Chino. Asimismo, logró reunir a miles de seguidores a través de Internet.

Sin embargo, posteriormente Guo Wengui fue hallado culpable de cargos relacionados con la creación de una asociación criminal, fraude y lavado de dinero.

Según la jueza de Nueva York, Analisa Torres, Guo Wengui se aprovechó de la confianza de personas que apoyaban la democracia en China para financiar su propia vida de lujo.

La BBC intentó contactar a los representantes de Guo Wengui para obtener comentarios sobre esta sentencia.

Guo Wengui, también conocido como Miles Guo y Ho Wan Kwok, escuchó la sentencia en una sala del tribunal llena de sus seguidores.

El fiscal estadounidense Sean S. Buckle afirmó que, en lugar de utilizar medios legales, Guo Wengui abusó de la confianza de miles de personas en favor de su propio interés y codicia.

«La sentencia de hoy demuestra que ni la fama ni la riqueza sitúan a nadie por encima de la ley. Quienes se enriquecen engañando a familias enfrentarán penas severas», declaró el fiscal.

Antes de dejar China, Guo Wengui acumuló una gran fortuna en el sector inmobiliario y mantuvo vínculos estrechos con el gobierno. Más tarde, tras ser acusado de corrupción por altos funcionarios chinos, solicitó asilo político en EE. UU.

En Estados Unidos, se convirtió en un crítico feroz del Partido Comunista Chino y atrajo a una gran audiencia entre la comunidad china local.

Según la fiscalía, entre 2018 y 2023, Guo Wengui recaudó más de 1.000 millones de dólares atrayendo a sus seguidores en línea a diversos proyectos de inversión y criptomonedas.

Según los datos de la investigación, estos fondos se utilizaron para comprar propiedades lujosas, como una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Lamborghini de un millón de dólares y un yate de 37 millones de dólares.

Por su parte, Guo Wengui negó las acusaciones, afirmando que los fondos recaudados se utilizaron para financiar sus actividades políticas.

También estableció vínculos cercanos con Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump. En 2020, ambos anunciaron la iniciativa «Nuevo Estado Federal de China» con el objetivo de derrocar al Partido Comunista Chino.

Ese mismo año, Steve Bannon fue detenido en el estado de Connecticut a bordo de un yate propiedad de Guo Wengui. Fue acusado en un caso de fraude independiente relacionado con la recaudación de fondos para el muro fronterizo entre EE. UU. y México.

Posteriormente, Bannon se declaró culpable de fraude en un tribunal de Manhattan y recibió una sentencia suspendida de tres años. También enfrentó cargos federales, pero el caso fue cerrado debido a que Donald Trump lo indultó en las últimas horas de su mandato presidencial.